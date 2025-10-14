€ 5.0879
Data publicării: 21:58 14 Oct 2025

Cum poți beneficia de consultații și analize gratuite la medicul de familie. Ministerul Sănătății: Nu ai nevoie de asigurare medicală
Autor: Doinița Manic

analize gratuite Foto: Pixabay
 

Ministerul Sănătății a explicat cum pot românii beneficia de consultații și analize gratuite la medicul de familie.   De aceea, indiferent că ești asigurat sau nu, indiferent în ce...

Potrivit Ministerului Sănătății, românii beneficiază de consultații periodice gratuite la medicul de familie, fără a fi necesară o asigurare medicală. În plus, cei care au între 18 și 39 de ani pot primi bilete de trimitere pentru analize gratuite, în funcție de riscurile identificate de medicul de familie.

"Prevenția înseamnă liniște și încredere. Este condiția primordială pentru o viață trăită independent, fix așa cum îți dorești.

De aceea, indiferent că ești asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăiești și ce muncești, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinți la medicul tău de familie.
 
Dacă ai între 18 și 39 de ani, poți primi anual o consultație gratuită generală, pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală. Iar dacă ai 40 de ani sau mai mult, poți beneficia anual de până la trei astfel de consultații gratuite.
 

"Medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite"

 
Apoi, în funcție de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:
 
hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi;
- test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;
- test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);
- test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.

Fii prevăzător și încrezător. Te încurajăm să mergi la medicul tău de familie pentru a-ți verifica sănătatea. Ai să vezi că încrederea îți face bine", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.

