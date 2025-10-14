Cum poți beneficia de consultații și analize gratuite la medicul de familie. Ministerul Sănătății: Nu ai nevoie de asigurare medicală

Potrivit Ministerului Sănătății, românii beneficiază de consultații periodice gratuite la medicul de familie, fără a fi necesară o asigurare medicală. În plus, cei care au între 18 și 39 de ani pot primi bilete de trimitere pentru analize gratuite, în funcție de riscurile identificate de medicul de familie. "Prevenția înseamnă liniște și încredere. Este condiția primordială pentru o viață trăită independent, fix așa cum îți dorești.

De aceea, indiferent că ești asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăiești și ce muncești, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinți la medicul tău de familie.

Dacă ai între 18 și 39 de ani, poți primi anual o consultație gratuită generală, pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală. Iar dacă ai 40 de ani sau mai mult, poți beneficia anual de până la trei astfel de consultații gratuite.

"Medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite"

Apoi, în funcție de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:

- hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi;

- test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

- test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);

- test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani.