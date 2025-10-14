Cum poți beneficia de consultații și analize gratuite la medicul de familie. Ministerul Sănătății: Nu ai nevoie de asigurare medicală

Ministerul Sănătății a explicat cum pot românii beneficia de consultații și analize gratuite la medicul de familie. De aceea, indiferent că ești asigurat sau nu, indiferent în ce...
Potrivit Ministerului Sănătății, românii beneficiază de consultații periodice gratuite la medicul de familie, fără a fi necesară o asigurare medicală. În plus, cei care au între 18 și 39 de ani pot primi bilete de trimitere pentru analize gratuite, în funcție de riscurile identificate de medicul de familie.
"Prevenția înseamnă liniște și încredere. Este condiția primordială pentru o viață trăită independent, fix așa cum îți dorești.
Fii prevăzător și încrezător. Te încurajăm să mergi la medicul tău de familie pentru a-ți verifica sănătatea. Ai să vezi că încrederea îți face bine", se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătății.
de Val Vâlcu