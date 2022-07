Cum otrăvește teflonul întreaga lume. Substanța asociată cu 6 boli grave, ascunsă ani întregi, prezentă în sângele tuturor: Fiecare casă are o tigaie. Am fost mințiți

Un nou documentar Netflix intitulat "The Devil We Know" (n.r. Diavolul pe care îl cunoaștem) spune povestea mușamalizării timp de decenii de către DuPont a daunelor cauzate de substanțele chimice folosite la fabricarea popularelor sale produse antiaderente Teflo. Filmul arată modul în care substanțele chimice folosite pentru fabricarea Teflonului au otrăvit oamenii și mediul înconjurător - nu doar în Parkersburg, Virginia de Vest, unde DuPont avea o fabrică de Teflon, ci în întreaga lume.

Teflonul este prezent în continuare în tigăi, haine rezistente la apă, mașini

"Teflon... compusul C8, adică teflonul, este legat de 6 patologii:

- cancer renal

- cancer testicular,

- afecțiuni ale tiroidei,

- colită ulcerativă,

- dislipidemie (colesterol crescut),

- preeclamsie (afectare în sarcină).

Și acestea doar documentate în cel mai mare studiu epidemiologic făcut vreodată! După ce am văzut documentarul pe Netflix, am cautat mai multe informații. Ideea este că teflonul se folosește în continuare. În tigăi, haine rezistente la apă, mașini etc.

Se neagă în continuare orice reacție adversă, pentru a nu taia sursa pentru sumele colosale care le revin din industria asta.

Se crede că este în sângele tuturor ființelor de la planetă. 99% dintre oameni.

Munca de peste 20 ani a avocatului Rob Bilott nu s-a oprit la câștigarea procesului împotriva colosului care îl produce, știind bine efectele asupra oamenilor, cancerigene și nu numai, de peste 50 ani. Sunt investigate peste 600 de substanțe nereglementate încă!

Probabil fiecare casă are o tigaie cu teflon și le-am folosit fără să știm pericolul imens, manipulați, mințiți și clar că asta este doar o parte", a scris medicul Simona Carniciu, medic specialist Diabet, Nutriție și Boli Metabolice și doctor în științe medicale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News