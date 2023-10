Cum o poreclește Andra pe mama lui Măruță

Andra are o relație specială cu soacra ei.

Andra și Cătălin Măruță formează un cuplu solid de 15 ani, având o căsnicie fericită și doi copii minunați, peDavid și Eva. Mai mult, Andra are o legătură cu totul specială cu părinții soțului ei, considerând-o pe soacra sa a doua mamă. De-a lungul timpului, Andra i-a găsit mamei soacre un alint prin care, spunea ea, vrea să-și arate dragostea și apropierea. Da, relația celor două este atât de bună încât artista nu îi spune pe nume, ci o strigă într-un fel cu totul aparte. Andra a mărturisit pentru cancan.ro că îi spune acesteia "Mica" și că acesta este un apelativ "dulce" și familiar în Ardeal pentru cei care se cunosc de foarte mult timp, chiar și de-o viață.

„Îi iubesc pe părinții lui Cătălin, îi consider și părinții mei de când ne-am căsătorit. Îi respect și mi-aș dori să ne putem vedea mai des, mai ales pentru că vreau ca Eva și David să fie apropiați de bunicii lor. Părinții noștri ne-au respectat alegerea și s-au bucurat pentru noi când i-am anunțat că ne-am îndrăgostit sau că ne vom căsători. Nu au venit cu sfaturi, ci mai degrabă s-au oferit să ajute. Mai ales când copiii erau mici, orice ajutor era binevenit! Nu avem genul acela de relație în care soacra să își certe nora sau ginerele, suntem o familie cu alte valori. Ne iubim și ne ajutăm unii pe alții”, a spus Andra pentru sursa citată.

Amintiri la un pahar de vin

Andra a fost primită cu brațele deschise în familia lui Cătălin Măruță. Aceasta a mărturisit în nenumărate rânduri că îi vizitează adesea și se simte în largul ei în prezența lor. Recent, artista a împărtășit o amintire aparte: a consumat pentru prima dată băuturi alcoolice în compania socrilor. Un lucru nu neapărat rău, având în vedere că, din spusele vedetei, discuțiile au descurs mai liber iar amintirile din copilăria lui Cătălin au fost subiectul fierbinte al serii cu vin și voie bună.

„Eram la Târgu-Jiu, la socrii mei şi stăteam la poveşti cu dânşii. Avem o relaţie extraordinară, mă iubesc foarte mult şi m-au primit în familia lor ca pe o fiică a lor. Ei bine, eu nu beau alcool, nu mă distrez mai mult dacă beau acest lucru. Cu apă plată mă distrez foarte bine. Pe când eram la Târgu-Jiu, la socrii mei, am acceptat să beau un pahar de vin, apoi al doilea, şi, ce crezi, m-am ameţit pentru prima dată în viaţă mea, aşa că socrii mei au auzit atunci din gura mea cele mai tari poveşti despre Măruţă. Am povestit tot ce trebuia şi ce nu trebuia. Aşa că a fost cu plâns şi cu râs în seara aia. Uşor-uşor însă, după o jumătate de oră, am şi adormit”, a povestit Andra.

