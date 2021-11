Cum ne dăm seama că o persoană este bipolară. ”Debutul începe cu un epidod maniacal”

Psihiatrul Luminiţa Mihai a explicat la Antena 3 care sunt semnele de bipolaritate, de la ce apare și care sunt factorii de risc. Medicul a vorbit despre acest fenomen atât la copii și adolescenți, cât și la adulți.

”Vom vorbi în primul rând despre fetiţe. Cumva ne întoarcem în adolescenţă, unde fetiţele citesc foarte mult pe internet. În perioada adolescenţei, viaţa noastră sau a adolescentei este foarte tulbure. Părinţii nu înţeleg stările pe care le au şi sunt certate de către aceştia. Ele identifică aceste stări, că odată sunt mai vesele, apoi mai triste. Se poartă aceste stări. Boala afectivă bipolară este un lucru serios, cu repercusiuni în viaţa noastră de zi cu zi foarte importantă, vorbim aici de perioada adultă", a declarat medicul Luminiţa Mihai.

Care sunt cauzele acestei afecțiuni

”Sunt anumite cauze care pot duce la bipolaritate. Identificăm pentru început problemele şcolare dacă este vorba despre un copil, dacă vorbim despre un adult, vedem că are dificultăţi la locul de muncă, nu mai are chef să se dea jos din pat, devine dezordonat. Deci avem semne, care ne arată ca există o depresie", a mai spus medicul. ”Aceste stări de bipolaritate sunt variabile. Debutul începe cu un epidod maniacal, sigur, undeva va mai face o depresie. Dacă începe cu depresie, trebuie să aşteptăm trei episoade şi dacă toate trei sunt depresive, atunci va face o tulburare depresivă constantă. Deci, nu va mai face niciodată un episod maniacal. Între ele pot fi şi acele episoade de hipomanie, care nu sunt duse la extrem, dar observăm că se schimbă comportamentul. Se încadrează tot în tulburare bipolare. (...) Bipolaritatea este o boală majoră cum spunem în psihiatrie şi întotdeauna găsim ceva din partea noastră de vulnerabilitate. Simţim că nu avem energie. Important să vedem dacă putem să dormim sau nu, iar dacă nu am putut dormi, dar reuşim să lucrăm foarte bine, atunci trebuie să ne punem un semn de întrebare”, a mai declarat medicul Luminița Mihai.

