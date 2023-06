Cum interpretăm visele. Nicoleta Ghiriș: Nu vin oricum, ele sunt porți deschise

„Gândul are cea mai mare energie. În momentul în care începem să gândim, atunci începem să creăm, pentru că suntem creatori cu gândul, cuvântul și fapta. Însă, în momentul în care procesul de gândire începe să fie canalizat cum trebuie, atunci începem să ne îndeplinim exact ceea ce ne dorim”, a spus Nicoleta Ghiriș.

Nicoleta Ghiriș a exlicat ce mesaje putem primi în vis și cum le putem descifra. Mai mult, a spus și ce sunt „porțile” care ne permit să primim mesaje importante în vis, dar și care este motivul pentru care visăm rude care nu mai sunt în viață.

„Femeile care visează șobolan este aducător de sarcină. Visele nu vin oricum. Ele sunt porți deschise. Eu am visat-o pe bunica mea, Dumnezeu să o odihnească, care mi-a transmis foarte multe lucruri. Era o femei simplă, însă mult mai inteligentă decât toată familia la un loc. Am avut o legătură specială, tot timpul am simțit-o. După ce a decedat a început să ajungă în visele mele. Sora mea nu o visa și mi-a spus ca atunci când o mai visez să îi spun să vină și ea la în vis. Și am ținut minte. Am întrebat-o de ce nu apare și mi-a răspuns că nu ea decide unde sunt porțile deschise. Deci ăsta a fost mesajul”, a precizat Nicoleta Ghiriș.

„Acestea sunt visele active, când în vis începi să devii conștient și acționezi pentru a afla lucruri. Deci, nu neapărat să te conducă visul, ci poți prelua tu informația, frâiele și începi să aduci informațiile pe care le vrei, le cauți. Ești conștient cumva.

În interiorul nostru avem lăcățele. În momentul în care schimbăm modalitatea de gândire, începem să ne ajutăm altfel, începem să avem o altă percepție asupra lucrurilor, oamenilor din jur, iar în momentul acela apare evoluția”, a adăugat Nicoleta Ghiriș în cadrul emisiunii Pastila de Frumusețe

Iată câteva vise comune ale copiilor care implică unele riscuri potențiale pentru sănătate pentru ei ca adulți.

Consecințele pe termen lung ale viselor urâte la copii sunt un subiect care poate preocupa mulți părinți. S-a demonstrat recent că există o corelație între visele tulburătoare și riscul de a dezvolta boli precum boala Parkinson și demența senilă, dar nu este o cauză directă.

Acest lucru este sugerat de cercetările publicate în revista științifică The Lancet. Cu toate acestea, înainte de a aprofunda subiectul, este important să subliniem faptul că acest studiu nu implică faptul că a avea vise tulburătoare este o pieire pentru viitor.

Datele din 1958 British Birth Cohort Study au fost analizate ca parte a studiului. Informațiile despre vis au fost furnizate la acea vreme de mamele copiilor în vârstă de 7 (în 1965) și 11 (în 1969). Aceste date au fost apoi comparate cu starea de sănătate a acestor persoane odată ce au devenit adulți.

