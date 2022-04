Cum economisim benzina/motorina. Titi Aur, sfaturi pentru şoferi. CONDIŢIE ca RCA să se ieftinească

"În primul rând, cei implicaţi ar trebui să facă ceva. Dacă vorbim de breasla transportatorilor, dar vorbim şi pentru şoferii amatori, prima dată trebuie să se gândească cum pot face ei economie. Şi trebuie să se gândească să o facă şi pentru că vor rămâne cu mai mulţi bani, şi pentru că vor conduce ecologic, dar şi pentru că asta înseamnă a conduce în siguranţă.

Asta înseamnă că accelerez cât trebuie, nu exagerat. Deci elimin demarajele, indiferent de maşina cu care sunt. Acceleraţia trebuie făcută cât să plece maşina în condiţii normale.

Trebuie să reducem din timp, să ridicăm piciorul de pe acceleraţie din timp. Acela este momentul cu consum ZERO. Dacă văd că e coloană, intersecţie, viraj, zonă unde trebuie să reducem viteza oricum, să nu accelerăm până acolo şi apoi să frânăm brusc.

Să ne imaginăm, apoi, că orice frânare înseamnă un dublu consum. Pentru că reducem accelerarea şi consumăm componentele de frână, adică plăcuţe, discuri, etc. Astea se duc în costul general al maşinii. La o maşină normală, un şofer agresiv schimbă plăcuţe, discuri, la 15.000 - 20.000 de km, un şofer care conduce defensiv schimbă componentele astea la 100.000 km poate. De 4-5 ori mai mult, cu acelaşi sistem de frânare.

Consumul de combustibil este de 3-4 ori mai mare sau mai mult decât echivalentul frânei consumate. Dacă vom consuma puţină frână, consumăm puţin combustibil.

Odată cu consumul redus de frână, consumăm şi cauciucuri mai puţine, pentru că nu le forţăm.

Când vorbim de condus defensiv sau condus ecologic, vorbim şi de riscuri mai mici. Având riscuri mai mici de accident, am un dublu avantaj, cel puţin teoretic. Pe o flotă ca a transportatorilor, cu sute de maşini, cu cât sunt mai multe accidente, cu atât sunt costuri mai multe. Unii vor spune că maşinile sunt asigurate, dar mentalitatea e greşită. Cât timp maşina e imobilizată, ea nu produce! Cu cât e maşina mai mare, cu atât stă mai mult!", a declarat Titi Aur pentru DC NEWS.

Cum a economisit OMV Petrom aproape 3 milioane de euro pe an la combustibil şi asigurări

"OMV Petrom în 2008 a avut 8 morţi şi 12 răniţi în accidente auto. Au început cursuri de conducere defensivă şi alte programe de urmărire a flotei. Din 2010 şi până acum au ZERO victime. Nu morţi, nu accidentaţi! Mai mult de atât, au făcut un calcul. În 2013 au observat că au redus 1,7 milioane de euro pe an la combustibil. Au redus 900.000 euro la asigurare. Au redus pentru că s-au dus la asiguratori şi au arătat că s-au cuminţit şi au cerut preţuri mai mici. A fost redusă asigurarea CASCO cu 100 euro pe maşină. La cele aproape 10.000 de maşini, s-au adunat bani. Când am spus lucrul ăsta cu cei de la COTAR, au sărit la mine, că nu e adevărat, că asiguratorii pun primele mari, că Guvernul ar trebui să se implice, etc. Un asigurator este un actor social care trebuie să producă. Pentru asigurare, asiguratorul are următoarele cheltuieli: dauna, regia (chirii, salarii, etc) şi o marjă de profit. Singurul lucru pe care îl poate aduce la zero este marja de profit. Cu restul nu are ce face. Salariile, chiriile, etc, trebuie plătite pentru a funcţiona, la fel şi daunele. Cu cât e mai mare dauna, cu atât e mai mare prima de asigurare.

Transportatorii spun că au salarii mici. E corect, dar asiguratorul plăteşte în funcţie de daune, nu de salariile şoferilor. Şi se plătesc şi daune pentru victimele din maşină, nu doar pentru maşini. Transportatorii spun că nu au ce face pentru a reduce prima de asigurare, dar un punct de plecare e educaţia", a mai spus expertul.

Condiţia ESENŢIALĂ pentru a putea cere reducerea primelor de asigurare

"A apărut statistica pe 2021, şi din nou suntem pe primul loc la morţi, răniţi, în accidente. România consumă 3,3 miliarde de euro pe an ca urmare a victimelor accidentelor de circulaţie şi încă 1,5 miliarde euro pe costuri table. Cam 5 miliarde în total. Dacă noi toţi, şoferii din România, am coborî cu 20% daunele, şi să se vadă în statistică, am putea merge la asiguratori şi să cerem o reducere cu 15% măcar a primelor de asigurare. Ai avea motiv să discuţi, să vină ASF, Guvernul, ANAF, DNA, orice instituţie a statului. Asiguratorii nu s-ar mai putea înţelege să ţină preţurile sus. Atât timp cât ne menţinem la acelaşi nivel de daunalitate...", a mai spus Titi Aur.

