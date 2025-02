Creșterea de 50% la bugetul Sănătății, o iluzie! Adevărul este că CNAS are bani doar pentru 10 luni de medicamente compensate pentru români

Bugetul pentru anul 2025 presupune o ajustare a cheltuielilor statului, implicând scăderi ale fondurilor alocate Administrației Prezidențiale, Senatului și Camerei Deputaților. În paralel, se vor derula investiții considerabile pentru modernizarea infrastructurii și optimizarea serviciilor publice. Totodată, ministerele responsabile de Educație, Transporturi, Sănătate și Mediu vor beneficia de alocări financiare mai mari, a declarat, marți seara, ministrul Finanțelor, Tánczos Barna, conform Agerpres.

"Bugetul pe 2025 - un stat mai suplu și investiții masive. Am prezentat proiectul de buget în Coaliție și am avut primele discuții cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând, propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administrației Prezidențiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% și bugetul Camerei Deputaților cu 9%. În schimb, investim în viitor, în îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice. Bugetul pentru educație crește cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulți bani, Ministerul Sănătății va avea un buget mai mare cu 50% față de 2024, și Ministerul Mediului o creștere de 51%", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

"Așa cum am promis, România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor și pensiilor, investiții masive în economie și fonduri consistente pentru dezvoltarea localităților", a mai completat Tanczos Barna.

Fondurile alocate Ministerului Sănătății vor ajunge la 27,5 miliarde de lei

Bugetul pentru 2025 destinat Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a primit marți, 4 februarie, aprobarea comisiilor parlamentare de profil din Senat și Camera Deputaților. Coaliția, prin vocea ministrului Finanțelor, dar și prin cea a deputatului PSD Alexandru Rogobete, președintele Comisiei de Sănătate, a subliniat creșterea semnificativă față de anul anterior. Fondurile alocate Ministerului Sănătății vor ajunge la 27,5 miliarde de lei, înregistrând un avans de 33,5% comparativ cu 2024.

”Buget record pentru Sănătate în 2025: Investiţii majore pentru un sistem medical mai performant! Astăzi, comisiile reunite de Sănătate din Camera Deputaţilor şi Senat au avizat proiectul de buget pentru Ministerul Sănătăţii şi CNAS pe anul 2025. Este un pas important în direcţia modernizării sistemului sanitar, cu alocări financiare semnificative pentru proiecte esenţiale de infrastructură şi digitalizare. Bugetul Ministerului Sănătăţii în 2025 va fi de 27,5 miliarde de lei, cu 33,5% mai mult faţă de 2024. Această creştere vine în sprijinul tuturor pacienţilor şi susţine dezvoltarea infrastructurii medicale şi a serviciilor de sănătate”, a postat Alexandru Rogobete, preşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, pe Facebook.

Buget record pentru Sănătate în 2025... și totuși nu chiar. Care e problema?

Deși coaliția se bate cu pumnul în piept pentru creșterea bugetului Ministerului Sănătății, realitatea stă cu totul altfel. Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), deși menționat prin declarații, a rămas constant, la aproximativ 80 de miliarde de lei.

În sistemul de sănătate românesc, CNAS joacă un rol esențial, fiind responsabilă de finanțarea majorității serviciilor medicale curente, inclusiv plata personalului medical, medicamente compensate și alte cheltuieli operaționale. Ministerul Sănătății, pe de altă parte, se concentrează în principal pe investiții în infrastructură și dezvoltarea politicilor de sănătate.

Deși creșterea bugetului Ministerului Sănătății poate părea semnificativă, impactul direct asupra serviciilor medicale oferite populației este limitat, având în vedere că CNAS gestionează "grosul" cheltuielilor din sistem. Mai mult, CNAS a semnalat că bugetul alocat pentru 2025 nu este suficient pentru a acoperi toate cheltuielile, estimând că fondurile disponibile vor acoperi doar 10 luni de medicamente compensate.

Astfel, această creștere bugetară poate fi percepută, mai degrabă, ca o măsură simbolică, ”din pix”, menită să transmită un mesaj pozitiv, care să mobilizeze electoratul pentru alegerile din mai, fără a aduce schimbări substanțiale în finanțarea efectivă a serviciilor medicale.

