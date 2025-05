Crește forța industriei de apărare românești. Bogdan Ivan a semnat pentru coproducția de muniție cu SUA

Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a semnat miercuri, 28 mai, Scrisorile de Solicitare (Letter Of Request) pentru Scrisori de Ofertă și Acceptare (Letter of Offer and Acceptance), prin care România și Statele Unite vor consolida capacitățile de producție în domeniul apărării.

Scrisorile de Solicitare semnate de ministrul Ivan, ce vizează coproducția muniției pentru tancurile Abrams și a muniției de artilerie, constituie un pas esențial în accelerarea capacității de producție internă a României.

„Prin aceste proiecte de coproducție de muniții la standarde NATO, creștem forța industriei de apărare românești. România și Statele Unite împărtășesc valori și principii comune. Odată cu implementarea Centrului European de Excelență pentru Muniție NATO, vom consolida poziția României ca pilon de securitate și furnizor de capabilități strategice în regiune. Pe baza acestui parteneriat economic și militar cu Statele Unite, vom putea dezvolta atât producția, cât și capacitățile de testare, omologare și calificare”, a precizat Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Chargé d’Affaires al SUA, Michael Dickerson, a declarat: „Implementarea cu succes a acestui tip de proiecte de coproducție dezvoltă capacități în întreaga regiune și consolidează parteneriatul nostru strategic bilateral. Această coproducție va securiza lanțul de aprovizionare pentru NATO, Statele Unite și România, făcând America și aliații noștri mai siguri.”

Scrisorile de Solicitare includ potențiala coproducție atât a proiectilelor de artilerie standard NATO de 155 milimetri, cât și a muniției pentru tancuri NATO de 120 milimetri. Aceste proiecte fac parte dintr-un împrumut pentru finanțare militară externă în valoare de 920 de milioane de dolari, acordat României în septembrie 2024 de Departamentul de Stat al SUA.

