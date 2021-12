Costel Fotea: La Galați, primul centru de tratare a sclerozei multiple din regiune

"Acum, tratamentul se poate face și la Galați, în cadrul Centrului de Scleroză Multiplă de la Spitalul Județean.

Pacienții sunt incluși în Programul Național de Tratament al Bolilor Neurologice, iar acum, pe lângă diagnosticarea bolii, medicii specialiști de la Galați pot prescrie tratamentul necesar sau pot administra în cadrul spitalului medicamentele de care au nevoie pacienții, în funcție de evoluția sau severitatea clinică a acestei boli neurologice.

Deja au fost administrate primele tratamente, iar pe lista de programări se află și alți pacienți, mai ales că centrul este singurul din această zonă a țării.

Pe lângă tratarea sclerozei multiple, medicii neurologi gălățeni realizează și proceduri de tromboliză în cazurile de accident vascular cerebral și tratează, cu ajutorul imunoglobulinelor, și alte boli neurologice rare", precizează Costel Fotea.

Ce reprezintă scleroza multiplă

Scleroza multipla este o boala cronica, de tip autoimun, ale carei cauze nu sunt pe deplin cunoscute. Boala afecteaza preponderent femeile si apare in special la persoane cu varsta cuprinsa intre 20 si 40 de ani, fiind diagnosticata cel mai adesea in decada 20-30 de ani.

Scleroza multipla este o boala progresiva, care afecteaza sistemul nervos central, respectiv maduva spinarii si creierul. Sistemul imunitar distruge teaca de mielina a sistemului nervos central considerand-o un corp strain, ceea ce conduce la periclitarea ireversibila a functionarii acestuia. De asemenea, boala se poate transmite de la mama la noul nascut. Chiar daca boala este cel mai adesea diagnosticata in randul adultilor, totusi pot aparea cazuri si in randul copiilor si al adolescentilor.

Conform publicatiei The Lancet, in anul 2016, la nivel mondial erau diagnsticate peste 2 milioane de cazuri de scleroaza multipla. Afectiunea are un impact mai mare asupra femeilor si apare, cel mai frecvent, intre 20 si 40 de ani.

La momentul actual nu exista un tratament care sa vindece scleroza multipla. Exista insa, protocoale de tratament care incetinesc evolutia bolii si dau posibilitatea pacientului sa o tina sub control si sa aiba o calitate buna a vietii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News