Coșmarul prin care trec femeile programate la avort, la o clinică din Iași

Printr-o postare pe Facebook, Rebecca Onu surprinde 'realitatea femeilor din regiunea Moldovei'. Tânăra susține că, după ce a aflat că 'o clinică din Iași sună persoane după ce acestea se programează în prealabil pentru avort, pentru a le speria și a le convinge să păstreze sarcina', a hotărât să urmeze pașii, pentru a vedea cu ochii ei ce se întâmplă.

'Am decis să iau numărul, să urmez pașii și să aștept să văd dacă sunt sunată (ulterior au sunat și alte prietene, fiecare inventând o altă poveste, iar clinică a modificat discursul în funcție de nouă poveste a "victimei".', a precizat Rebecca Onu.

Tânăra spune că a fost sunată imediat după așa-zisa programare, de o persoană de la clinica privată. Prima conversația n-a fost și ultima, pentru că 'la o luna distanță am fost sunată iar pentru a fi întrebată dacă am "continuat procedura".'

Potrivit celor făcute publice de ea, persoanele care continuă cu procedura la clinica în cauză sunt informate, cu o zi înainte, prin SMS, că medicul este ocupat, iar programarea nu mai este valabilă. Ea a anulat programarea, dar o altă femeie a continuat-o și a primit SMS cu jumătate de oră înainte.

'Așa că mă întreb, ce fac femeile acestea, care poate sunt la termenul limita în care se poate efectua avortul, atunci când se trezesc că li se anulează programarea? Avortează acasă cu umerașul?', întreabă Rebecca Onu, înainte de a atașa și video-urile trimise pe WhatsApp, după primul apel.

Conversația inițială



'CLINICĂ: Sunt de gardă acum la spital și nu pot să sun așa oricând. Dumneavoastră ați făcut o programare, nu la mine este făcută, ci la altă doamnă doctor, eu sunt doctorița care e de gardă la spital. Noi am fost rugați de cei de la Colegiul Medicilor să sunăm la cazurile care practic prezintă anumite riscuri. Mă ocup și de femei care vin pentru întreruperi de sarcină, adică mai mult decât colegii mei, dar aici mi-a atras atenția, deci eu vreau să vă întreb un lucru: dumneavoastră știți clar că nu mai doriți copii, nu?

EU: Nu

CLINICĂ: Nu acum, niciodată!

EU: Nu știu, pe viitor probabil că da, de ce?

CLINICĂ: Nu veți mai putea avea ocazia pentru că știți că mai ales că acum practic la dumneavoastră chiar vor fi probleme, pentru că din luna martie s-a schimbat manoperă avortului. Avortul este o manoperă foarte agresivă, de aceea foarte mulți ginecologi acum pe perioada pandemiei refuză să facă întreruperi de sarcină pentru că, având în vedere faptul că foarte multe femei s-au infectat de coronavirus la avort, s-a schimbat manoperă avortului din luna martie.

EU: Ok?!

CLINICĂ: Deci instrumentele sunt mai lungi și la femeile care nu au copii e cel mai periculos. Adică sunt mulți medici care nici nu mai vor să facă întreruperi de sarcină pentru că deja s-au semnalat la Colegiul Medicilor foarte multe cazuri pe țară cu probleme grave după întreruperi și mai ales la femeile care nu au nașteri și care au mai mult de 25 ani. Știți că de la 25 ani în sus, uterul a început să-și schimbe consistența, deci uterul nu mai este elastic, este mai fibros, mai maturizat, mai îmbătrânit cumva, și atunci rănile care se produc pe uter după avort, rănile au un proces de vindecare foarte încetinit și este motivul pentru care foarte multe femei, deci știți că fiind foarte strâmt uterul, la dumneavoastră se vor produce multe răni pentru că nu este un uter elastic și larg că la o femeie care a născut, și atunci, în momentul în care se introduce în uter un spectru și se lărgește colul uterin se produc foarte multe răni pentru că se și rezecă toată mucoasa de pe uter.

Multe femei întreabă: dar nu prin aspirație? Da, dar întotdeauna mai întâi se (aici nu am înțeles ce a zis?) copilul, se taie mâini, picioare și apoi capul e sfărâmat și aspirat. Practic uterul va arată că după un accident de mașină și rănile care se produc se vindecă foarte greu. Acesta este motivul pentru care, în primul rând, trebuie să știți că nu veți mai putea avea posibilitatea vreodată să rămâneți însărcinată, iar dacă e să rămâneți însărcinată, de multe ori femeile după un asemenea avort pot să aibă probleme medicale pentru că uterul se subțiază foarte mult, adică se rezecă.

EU: Există niște studii pe baza cărora dumneavoastră îmi spuneți asta acum, pentru că e prima dată când aud acest lucru?

CLINICĂ: Da, da, da, să știți că orice medic știe lucrurile astea și problema este că deja s-au semnalat foarte multe femei și sunt multe cazuri de femei care... Știți, chiar săptămâna trecută a fost o femeie care avea exact 28 ani și era tot așa la al doilea avort. I s-a spus că deja s-a rezecat, iar în situația ei care nu avea nicio sarcină, uterul tot strâmt, îngust, nu era un uter elastic și pentru că era deja depășită de mult timp de 25-26 ani, i s-a spus că se vor vindecă la nouă manoperă a avortului foarte greu rănile de pe uter.

I s-a spus că sunt două situații: ori rănile vor fi foarte profunde și va face varice pe uter și apoi se transformă în cancer. Odată formate varicele, femeile nu mai pot să aibă contact sexual sau i se va rupe uterul. Ea a semnat pe răspunderea personală, pe răspunderea personală medicul va interveni, dar doar pe răspundere pentru că niciun medic nu vrea să-și asume urmările și atunci femeia a semnat și din păcate ei i s-a rupt uterul așa cum s-a preconizat, și acesta a încercat să-i scoată uterul afară să poată să o salveze, dar deja știți că odată ce se rupe, uterul este foarte bine vascularizat și pierde foarte mult sânge și din păcate a avut hemoragie puternică și la patru ore după avort a murit. Deci... mi-a părut și mie rău, chiar am zis, că ce mi-a părut mie rău e că femeia nu a fost anunțată decât atunci când a fost pusă pe masă i s-a spus că e riscant, iar săraca era atât de speriată încât i s-a dat foaia, semnezi nu semnezi, a semnat.

A fost luată prin surprindere, nici nu a apucat să se gândească la ce o așteaptă și a murit din păcate. Același lucru se întâmplă și cu avortul prin pastile, pentru că pastilele conțîn o substanță care arde uterul și se desprind bucăți din mucoasa uterină. În general după avortul cu pastile rămân resturi de copil sau de multe ori rămâne copilul cu malformații. Acum, eu am înțeles că aveți un test clar, adică două linii clare roșii.

EU: Da, da.

CLINICĂ: Întotdeauna asta înseamnă că deja copilul este format, adică aveți undeva la șase săptămâni. Deja copilul are organe, are 140 bătăi ale inimii și deja simte durerea. La avort se va lărgi colul uterin destul de tare și nu are sens. Dar care e motivul, aveți probleme medicale?

EU: nu, nu mi-l doresc.

CLINICĂ: Să știți că copiii, mai ales primul copil, e mai bine să-i aveți înainte de 30 ani. Dumneavoastră aveți 28, eu zic că sunteți la limită și nu se merită să vă puneți viața în pericol. Care e motivul? Sunteți cu probleme medicale că nu am înțeles?

EU: Nu, nu.

CLINICĂ: Păi sunteți sănătoasă, de ce v-ați gândit să faceți asta?

EU: V-am zis mai devreme, pentru că nu-mi doresc acest copil.

CLINICĂ: Știți la ce să vă gândiți? La viața dumneavoastră. Pentru că un copil, știți cum e, o mamă de la 4 luni se instalează instinctul matern și nu se mai poate fără copil, fără fetiță, fără băiețel, oricum aveți o vârstă, vă apropiați de vârsta de 30 ani.



(Discuția a mai continuat vreo două minute, în care mi-a spus că dacă aleg avortul și relația mea cu iubitul se va destramă și că îmi trimite niște video pe WhatsApp).', a prezentat tânăra pe Facebook.

Conversația după o lună de la primul apel

'Nu am văzut apelul când sunaseră ei așa că i-am sunat eu după', menționează Rebecca Onu.

'EU: Am văzut că m-ați sunat.

CLINICĂ: Da, ați făcut o programare la noi acum vreo lună și voiam să vedem ce s-a întâmplat.

EU: Am rezolvat.

CLINICĂ: Aa... Deci nu v-ați răzgândit.

EU: Nu.

CLINICĂ: Să știți că femeile după avort intră în depresie.

EU: Sunt ok.

CLINICĂ: Nu cred, cred că sunteți în depresie pentru că acolo a fost un copil și sigur simțiți sentimentul de vinovăție.

CLINICĂ: Eu cred că sunteți în depresie, sper să nu mai faceți asta pentru că acum ați avut noroc că ați supraviețuit.', a mai prezentat tânăra.