Cornelia Rednic, dieta care i-a afectat sănătatea. A slăbit 30 de kilograme în trei luni: Mi-a căzut părul. Am fost nevoită să fac un tratament

Cornelia Rednic este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară de la noi din țară, iar în ultimul timp s-a transformat foarte mult. Artista a dezvăluit secretul pentru care arată atât de bine și a spus totul despre dieta pe care a ținut-o pentru a slăbi 30 de kilograme în trei luni.

Vedeta s-a confruntat de-a lungul timpului cu kilogramele și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre asta.

"Mi-a căzut părul"

Aceasta a spus că în anul 1998 a reușit să slăbească 30 de kilograme în doar trei luni de zile din cauza unei diete draconice pe care nu o recomandă nimănui, pentru că i-a dăunat organismului, motiv pentru care, acum, a decis să apeleze la un stil de viață sănătos pentru a topi din nou kilogramele.

"Am făcut niște schimbări pentru că am considerat că este cazul. Așa că într-o zi am luat foarfeca și m-am tuns singură și așa am ajuns la păr scurt. Eu am slăbit în ’98 și atunci m-am cam înfometat. Peste 30 de kg am slăbit atunci în 3 luni. Atunci nu era la modă să discuți cu un nutriționist. Atunci fiecare făcea cum știa.

Acum mi-am schimbat stilul de viață. Mi-a căzut părul atunci când am slăbit drastic. Eu nu i-am dat sufiecientă hrană și am fost nevoită să fac un tratament de regenerare a părului. Nu îmi mai plăcea cum arăt, dar nu să mă urăsc", a declarat Cornelia Rednic, la Antena Stars.

Cum a reușit să slăbească

Cornelia Rednic a dezvăluit că a scos definitiv la zahărul alb din alimentație, iar rezultatele nu au întârziat să apară în ceea ce privește silueta sa.

"Eu nu am fost niciodată foarte slabă. Dintr-o dată când ai slăbit atât de mult, ți se pare că ai ochii mai mari și tot felul de schimbări.

Mănânc de toate acum. Am renunțat la dulce, cu totul la zahărul alb, la zahărul din alimentație", a completat ea.