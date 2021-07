Corina Crețu: „Obiectivele climatice promovate de UE sunt absente de pe agenda Guvernului”

Europarlamentarul Corina Crețu a atras atenția că unul dintre subiectele critice ale Uniunii Europene lipsește cu desăvârșire de pe agenda Guvernului.

„Apel către Guvern! Una din principalele teme europene ale momentului e total absentă pe agenda publică a Guvernului României. E vorba despre pachetul de politici privind schimbările climatice, care va produce efecte majore și asupra țării noastre



-"Fit for 55", lansat săptămâna aceasta, este una din cele mai ambițioase propuneri ale Uniunii Europene. Schimbările pe care le urmărește sunt revoluționare: printre acestea se numără reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, renovarea ecologică a clădirilor și transformarea profundă a industriei auto.



-În toate statele europene există dezbateri intense pe această temă. Există temeri privind creșterea prețului pentru energie și, drept consecință, afectarea celor mai vulnerabili. În România, însă, aceste teme lipsesc total de pe agenda politică. Iar pachetul propus de Comisia Europeană nu e o noutate absolută, pentru că a fost pregătit de adoptarea, acum aproape doi ani, a Pactului Verde European. În toată această perioadă, nu s-a mai comunicat nimic pe această temă.



-Pe parcursul mandatului meu de Comisar European pentru Politică Regională, am alocat sume importante pentru reabilitarea termică a clădirilor din România: de pildă, în 2016 am aprobat 439 milioane EUR din Fondul European de Dezvoltare Regională în acest sens este (41 de milioane EUR pentru București și regiunea Ilfov și 398 milioane EUR celorlalte regiuni de dezvoltare). Acum, însă, e vorba despre nevoia unei strategii extinse și integrate!



-Tot în vederea pregătirii țării noastre pentru această tranziție, încă din 2017 am inclus Valea Jiului în proiectul-pilot care acordă o atenție specială regiunilor carbonifere în tranziție din întreaga Uniune Europeană. Totodată, prin votul nostru din Parlamentul European, România beneficiază în cadrul exercițiului financiar 2021-2027 de un fond special (Fondul pentru Tranziție Justă) menit să ajute aceste regiuni la tranziția spre o economie verde, care să reducă substanțial emisiile de carbon. În România, de acești bani pot beneficia județele Gorj, Dolj, Hunedoara, Galați, Prahova și Mureș.



Cred că se putea face mult mai mult pentru a ne pregăti pentru acest moment.



Fac apel la Guvernul României să organizeze o amplă dezbatere publică pe această temă, astfel încât să poată fi clar definită poziția României cu privire la aceste propuneri cuprinse în "Fit for 55", astfel încât să poată participa toate părțile interesate, iar cetățenii să cunoască efectele acestor măsuri. E vorba despre un efort comun, la care e trist să văd că autoritățile nu se angajează...



Urmează ca acest pachet să fie dezbătut și aprobat în Parlamentul European”, a scris Corina Crețu pe pagina sa de socializare.