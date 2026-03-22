Construiește Elon Musk fabrica care va schimba lumea? Proiect uriaș pentru cipuri AI

Elon Musk a anunțat sâmbătă lansarea unui proiect ambițios pentru fabricarea de cipuri destinate inteligenței artificiale, roboticii și centrelor de date din spațiu, cea mai recentă inițiativă a celui mai bogat om din lume.

Instalația, denumită „Terafab” și amplasată lângă Austin, în Texas, va avea ca obiectiv producerea unui terawatt de putere de calcul pe an. Un terawatt echivalează cu o mie de miliarde de wați și reprezintă aproape întreaga capacitate de producție de energie electrică a Statelor Unite.

Proiectul va fi dezvoltat în parteneriat între Tesla și SpaceX, companiile lui Musk, în contextul în care cererea de putere de calcul a acestora este estimată să depășească semnificativ capacitatea actuală a furnizorilor globali de cipuri. Deși miliardarul nu a anunțat valoarea investiției, presa americană o estimează între 20 și 25 de miliarde de dolari.

Cererea de cipuri depășește oferta globală

Musk a recunoscut importanța actualilor parteneri din lanțul de aprovizionare, precum Samsung, TSMC și Micron, însă a subliniat că ritmul lor de extindere este insuficient pentru nevoile sale. În aceste condiții, el consideră că dezvoltarea unei capacități proprii de producție devine esențială.

Pe termen lung, Terafab ar urma să producă cipuri capabile să susțină între 100 și 200 de gigawați de putere de calcul pe Pământ și un terawatt în spațiu. Deși nu a oferit un calendar pentru implementare, Musk a sugerat că proiectul ar putea contribui la transformarea umanității într-o „civilizație galactică”, capabilă să exploateze resursele altor planete și stele.

