€ 5.0951
|
$ 4.4087
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților din aeroporturi, afectați de blocajul bugetar din SUA
Data publicării: 17:55 21 Mar 2026

Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților din aeroporturi, afectați de blocajul bugetar din SUA
Autor: Dana Mihai

Imagine cu Elon Musk. Foto: Agerpres

Elon Musk s-a oferit să plătească salariile agenților de securitate din aeroporturile SUA, rămași fără venituri din cauza blocajului bugetar.

Multimiliardarul Elon Musk s-a oferit sâmbătă să plătească salariile agenţilor responsabili de controalele de securitate din aeroporturile americane, care - deşi consideraţi personal esenţial - lucrează fără să fie remuneraţi din cauza unei paralizii bugetare parţiale de la jumătatea lunii februarie, relatează France Presse.

"Shutdown"-ul lasă mii de angajați fără venituri

"Aş dori să mă ofer să plătesc salariile angajaţilor (Agenţiei de Securitate în Transporturi) TSA pe durata impasului bugetar care afectează în mod negativ viaţa atâtor americani în aeroporturile din ţară", a postat Elon Musk pe reţeaua X, care îi aparţine.

Din 14 februarie, finanţarea DHS - ministerul responsabil în special de controalele de secusauritate din aeroporturi - este îngheţată din cauza conflictului profund dintre democraţi şi republicani în Congres cu privire la practicile poliţiei de imigrare (ICE).

Din cauza acestui "shutdown" parţial, mii de funcţionari federali din cadrul DHS au fost trimişi în şomaj tehnic, în timp ce alte mii, ale căror funcţii sunt considerate esenţiale, continuă să lucreze.

În ambele cazuri, salariile nu vor fi plătite până când congresmenii nu vor conveni asupra unui buget pentru DHS, de care depinde ICE.

Aproximativ 50.000 de agenți afectați

Funcţionarii TSA afectaţi - aproximativ 50.000 de persoane - nu mai sunt plătiţi integral din 13 martie.

Potrivit diverselor estimări, salariul anual mediu al acestor agenţi este de 50.000 până la 60.000 de dolari, adică între 2,5 şi 3 miliarde de dolari pe un an întreg.

Din cauza acestei situaţii, absenteismul a crescut în rândurile lor - unii plecând să lucreze în altă parte până când congresmenii vor ajunge la un acord -, în timp ce alţii şi-au dat demisia.

Ca urmare, cozile la controalele de securitate s-au lungit şi nu este deloc neobişnuit ca pasagerii să aştepte câteva ore în aeroporturile americane pentru a trece de această etapă şi a ajunge în sala de îmbarcare.

Elon Musk este cea mai bogată persoană de pe planetă, cu o avere estimată de cel mai recent clasament anual al revistei Forbes - publicat pe 10 martie - la 839 de miliarde de dolari, faţă de 342 de miliarde de dolari în anul anterior.

Averea lui Musk, în mare parte în acțiuni

"Averea mea netă se datorează aproape în totalitate acţiunilor deţinute la Tesla şi SpaceX", a scris Elon Musk la jumătatea lunii februarie pe X, afirmând că "mai puţin de 0,1% din aceasta este sub formă de lichidităţi". 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elon musk
angajati
america
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close