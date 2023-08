Constantin Enceanu a dat-o în judecată pe Niculina Stoican: "Mă consider unul dintre cei mai buni artiști de muzică populară din țară"

Constantin Enceanu o a dat-o în judecată pe Niculina Stoican, managerul Ansamblului folcloric "Maria Tănase”, nemulțumit de faptul că de 18 ani nu a mai fost promovat.

"Așteptăm decizia instanței. Eu de 18 ani nu am mai fost avansat. Nu e vorba de bani, ci de a-mi recunoaște meritul meu. Fără lipsă de modestie, mă consider unul dintre cei mai buni artiști de muzică populară din țară. Alții nu sunt, poate, de valoarea mea, dar au fost promovați", a spus cântărețul pentru cancan.ro.

"Încă mai am multe de spus"

Artistul spune că nu-și dorește să se pensioneze și nici să părăsească Ansamblul "Maria Tănase”, considerând că are multe de spus în muzica populară și acest gest ar fi unul de lașitate.

"Ar însemna să fiu un laș și să-mi las colegii. Nici de pensionat nu vreau, încă mai am multe de spus. Aș dori să stau pe scenă cât mai mult, cât mă ține sănătatea. Am cântări peste tot. Ieri, de exemplu, am avut la Ciorogârla, apoi în Teleorman. În weekend am, de asemenea, evenimente foarte multe. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar nu pot răspunde la toate invitațiile. La un moment dat, am simțit că trag foarte mult de mine și nu e bine. E vorba de oboseală. Și vârsta, totuși mă apropii de 60 de ani. Alții la 30 de ani nu muncesc cât mine", a spus Constantin Enceanu.

