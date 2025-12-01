€ 5.0906
Confruntarea finală înainte de alegeri! Băluță, Hopincă, Negoiță și Piedone, împreună la DC Votez
Data actualizării: 16:56 01 Dec 2025 | Data publicării: 16:52 01 Dec 2025

EXCLUSIV Confruntarea finală înainte de alegeri! Băluță, Hopincă, Negoiță și Piedone, împreună la DC Votez
Autor: Anca Murgoci

Daniel Băluță în studioul DC News Daniel Băluță în studioul DC News
 

Marți, de la ora 13.00, DC Votez revine cu o ediție specială, într-un moment-cheie al scenei politice.

Urmează alegeri pe 7 decembrie! Bogdan Chirieac deschide studioul pentru una dintre cele mai așteptate confruntări ale finalului de campanie.

Vom avea o dezbatere în exclusivitate: Daniel Băluță, candidatul care schimbă dinamica electorală din București. De ce îl susțin primarii Capitalei? Ce proiecte pot schimba orașul? Ce alianțe se construiesc în spatele ușilor închise?

Alături îi vor fi primarii Rareș Hopincă, Robert Negoiță și Vlad Popescu Piedone! Argumentele lor, mizele lor, explicațiile lor. Cum văd ei cursa electorală și ce îl recomandă pe Daniel Băluță?

Toți trei îi vor fi alături lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București, la DC News! Toate vocile contează. Toate mizele se întâlnesc într-o ediție decisivă pentru București. Analiză, declarații, strategie, culisele votului. Tot ce trebuie să știți, într-o singură ediție.

Așadar, vă așteptăm la DC Votez, într-o ediție specială, marți, 2 decembrie, ora 13.00. Nu ratați! Politica se face aici, în direct, la DC News! 

