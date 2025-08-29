Data publicării:

Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Confederația Patronală Concordia transmite un mesaj, în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan.

Confederația Patronală Concordia apreciază deschiderea la dialog între autorități și mediul de afaceri și subliniază importanța analizei impactului măsurilor fiscale avute în vedere, pentru a evita distorsiuni majore în economie și presiuni suplimentare asupra companiilor.

De asemenea, ne așteptăm ca reformele să continue și să fie accelerate, accentul fiind pus pe măsuri ample de reducere a cheltuielilor bugetare, care să conducă la echilibrarea deficitului și la o mai mare eficiență în cheltuirea banului public.

Eliminarea IMCA ar susține competitivitatea companiilor

Confederația Patronală Concordia salută propunerea de eliminare a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), o taxă care a provocat deja efecte negative asupra companiilor și nu a atins rezultatele dorite în privința veniturilor colectate, fapt ce a afectat companiile și a descurajat investițiile.

Măsuri pentru echitatea concurențială

Apreciem că pachetul 2 de măsuri abordează mai multe probleme importante, precum impozitarea coletelor extracomunitare și corecta impozitare a serviciilor de cazare, pentru a asigura un mediu concurențial echitabil. Aceste prevederi vor proteja companiile românești care respectă regulile și vor contribui la o competiție loială pe piață.

Combaterea evaziunii prin digitalizare, nu prin noi taxe

Salutăm, de asemenea, introducerea unor măsuri de reducere a evaziunii fiscale prin modernizarea și creșterea eficienței ANAF. Acesta este drumul corect, nu prin impozite suplimentare pentru cei care plătesc deja corect taxele.

Credem, în continuare, că modificarea regimului special pentru contribuabilii care înregistrează cheltuieli cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi avut capacitatea de a aplica normele existente privind deductibilitatea acestor cheltuieli, aliniate deja la standardele europene și OCDE. Un ANAF reformat, digitalizat și eficient ar fi putut identifica și sancționa abuzurile prin controale bine făcute. Solicităm aceste reforme de mult timp și vom continua să o facem.

De asemenea, rămân de clarificat aspecte tehnice, precum cele ce privesc deductibilitatea cheltuielilor cu proprietatea intelectuală, pentru a asigura aplicarea clară a măsurii și pentru a limita impactul semnificativ asupra industriilor producătoare. 

Apreciem dialogul și deschiderea și considerăm că doar printr-o astfel de colaborare putem menține echilibrul între obiectivul de a stabiliza situația fiscal-bugetară și cel de a păstra competitivitatea economiei, într-un context în care aceasta resimte deja presiuni majore.

Pachetul 3 de măsuri trebuie să accelereze reformele și să sprijine creșterea economică 

Așteptarea noastră este ca reformele să continue și să fie accelerate, iar pachetul 3 să fie axat pe măsuri de reducere a evaziunii fiscale, consolidarea capacității ANAF, precum și măsuri de sprijin și relansare economică, esențiale pentru stimularea unei economii care acum funcționează cu „frâna de mână trasă”.

