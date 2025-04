Comportamentul bizar al păsărilor în timpul eclipsei totale de Lună, observat de oamenii de știință

Eclipsa totală de Soare din 2024, care a fascinat milioane de oameni din America de Nord, nu a atras atenția doar a pasionaților de astronomie, ci și a... păsărilor. Cercetătorii au observat o schimbare neașteptată în comportamentul vocal al acestora în timpul fenomenului astronomic, scrie Space.com.

Cu ajutorul a 344 de dispozitive de monitorizare acustică, amplasate în diverse zone din Statele Unite, oamenii de știință de la compania Loggerhead Instruments și de la Centrul K. Lisa Yang pentru Bioacustică în Conservare al Laboratorului de Ornitologie Cornell au reușit să înregistreze dovezi clare că păsările au reacționat sonor la eclipsă.

Explicațiile oamenilor de știință

„Dovezile sugerau de mult că păsările devin tăcute sau adoptă comportamente nocturne în timpul unei eclipse totale de Soare”, a declarat David Mann, autorul principal al studiului și cercetător la Loggerhead Instruments. „Studiul nostru arată că, în medie, păsările se liniștesc în timpul și imediat după eclipsa totală, dar am descoperit și că acest comportament este strâns legat de gradul de întuneric perceput”, a explicat acesta.

Cercetarea s-a bazat și pe contribuția cetățenilor care găzduiesc aceste dispozitive de monitorizare, permițând colectarea de date acustice pe arii geografice extinse, fără influența directă a observatorului uman.

„Imediat după eclipsă, o primă analiză rapidă a datelor colectate a arătat o scădere semnificativă a vocalizărilor păsărilor în jurul momentului de totalitate”, a mai spus Mann. „Când am analizat mai atent datele și am eliminat locațiile unde prezența umană ar fi putut influența comportamentul păsărilor, am descoperit că situația este mult mai complexă”, a mai spus acesta.

Au fost observate reacții diferite în funcție de specie

Cercetătorii au observat reacții diferite în funcție de specie și de locul în care se aflau păsările. De exemplu, pițigoii cu căciuliță au fost complet tăcuți mult timp după eclipsă în New York, dar au devenit mai vocali în Vermont, exact în timpul eclipsei totale. Mierlele americane au continuat să cânte nestingherite în Kentucky, în timp ce cintezele au tăcut complet în Maine.

„Această variație a reacțiilor păsărilor, în funcție de specie și de loc, a fost fascinantă”, a spus Mann. „Nu știm cu adevărat de ce păsările au răspuns atât de diferit la întunericul brusc provocat de eclipsă. Chiar și după ce am luat în calcul factori precum temperatura, norii sau viteza vântului, nu am găsit nicio legătură semnificativă cu schimbările în vocalizări. Asta sugerează clar că întunericul total și modificările bruște ale mediului – vânt, temperatură – sunt principalii factori ai acestor comportamente”, a mai spus el.

Studiul subliniază rolul esențial al științei comunitare și modul în care tehnologia modernă permite colectarea de informații esențiale despre fauna sălbatică, fără a o deranja.

„Rezultatele noastre pot sta la baza unor cercetări viitoare despre efectele poluării luminoase și ale schimbărilor bruște de lumină asupra comportamentului păsărilor. Mai mult, studiul dovedește că atunci când combinăm puterea științei comunitare cu tehnologia inteligentă, putem învăța lucruri uimitoare despre natură, fără să intervenim în viața animalelor – un pas important pentru cercetările viitoare la scară continentală”, a concluzionat Mann.

