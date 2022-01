Ministrul Adrian Chesnoiu a enumerat principalele măsuri pe care Ministerul Agriculturii le-a gândit pentru compensarea creşterilor exagerate ale preţurilor la energie.

"La carburant am ţinut foarte mult, la preluarea mandatului, ca în luna decembrie să plătesc toate restanţele financiare. Eu am preluat bugetul Ministerului Agriculturii cu o execuţie bugetară de 61%, am încheiat cu 93, aproape 94%. Am plătit fermierilor compensaţii pentru acciza la motorină – era important să primească banii, inclusiv pe trimestrul trei – avem banii prinşi în bugetul pe 2022 pentru acciza la motorină, avem un program de susţinere a irigaţiilor, unde ţin foarte mult şi este prioritate principală dezvoltarea sistemului pe de o parte, iar pe de altă parte am prins bani în buget pentru a compensa până la 50% din facturile de energie pentru apa utilizată în irigaţii, preconizând cumva aceste creşteri la preţul energiei.

Acum lucrez, împreună cu Ministerul Energiei, la o Ordonanţă de Urgenţă să intervenim pe preţul facturilor la energie în industria alimentară şi agricultură, astfel încât să putem compensa acel bonus de cogenerare şi costul certificatelor verzi, plus alte câteva măsuri la care lucrăm în momentul de faţă, şi să reducem impactul asupra costului de producţie al produselor alimentare. Impactul va fi, probabil, undeva până în 20%. Acest procent va fi suportat de stat în perioada 1 februarie – 1 iulie 2022. Asta ca primă acţiune şi primă metodă de sprijin. De partea cealaltă am convenit cu ministrul Energiei şi cu premierul ca o anumită parte din fondul de modernizare pentru energie, bani europeni pe care România îi are la dispoziţie, să-i canalizăm către industria agro-alimentară şi către fermierii români, către agricultura României, astfel încât să creăm pachete de finanţare pentru instalarea de panouri fotovoltaice şi asigurarea independenţei energetice a fermei", a explicat Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la DC News.

VIDEO:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News