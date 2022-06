Colonoscopia, procedura „de aur” care ține cancerul la distanță. Un medic îți explică, pas cu pas, cât este de simplu

Colonoscopia (denumită și endoscopia digestivă inferioară) este o procedură endoscopică prin care se examinează tractul digestiv inferior, compus din intestin subțire, colon și rect. Se efectuează în urma unui consult de specialitate și numai la recomandarea medicului specialist.

Colonoscopia se poate efectua pentru a depista, pentru a supraveghea evoluția sau pentru a trata afecțiuni precum:

Cancerul de colon;

Hemoragia digestivă inferioară (hematochezia, rectoragia);

Anemia feriprivă;

Diareea cronică;

Constipația cronică;

Bolile inflamatorii intestinale;

Polipoza colonică;

Diverticuloza intestinală;

Boala celiacă;

Stricturile intestinale;

Angiodisplazile intestinale;

Sindromul intestinului iritabil.

Colonoscopia este considerată procedura standard „de aur” pentru diagnosticul precoce al cancerului colorectal după vârsta de 45 de ani sau pentru urmărirea recidivei cancerului de colon. Prelevarea de biopsii în timpul colonoscopiei este importantă pentru diagnosticul de certitudine al anumitor boli.

„A venit momentul sa vorbim despre lucruri incomode. Vorbim astazi despre ceea ce numim in termeni simplisti explorarea usii din spate. Ca o paranteza, e tare ciudat cum desi toata lumea se jura ca anusul e ultimul loc in care ar introduce voit ceva, acolo gasim de cele mai multe ori cele mai dubioase obiecte introduse in mod accidental. Cum s-ar spune, hotul neprins e negustor cinstit.

In covarsitoarea majoritate a cazurilor in care le spun pacientilor mei ca trebuie sa faca o colonoscopie, prima reactie este “sa-mi bage un furtun cu o camera UNDE!?!?”

Astazi vorbim despre colonoscopie, sau investigatia in care, pe langa mici obiecte casnice (nu judec), va trebui sa iti deschizi portofelul de puscarie pentru introducerea unui tub cu o camera in capat, pentru ca, nu-i asa, o poza valoreaza o mie de cuvinte, dar nimic nu bate un film documentar. Ce e o colonoscopie?

Asa cum ai intuit deja, o colonoscopie este un tur explorator documentat video al colonului tau. Cand spunem colon, ne referim de fapt la intestinul gros, dar nu-i spunem asa pentru ca trebuie sa se vada ca am citit carti. Investigatia asta ne permite sa vedem cum arata peretii intestinului gros, si sa identificam daca exista polipi (unii au noroc si ii au in gat), ce se pot transforma in cancer, sau tumori propriu-zise, pentru a te putea trata intr-un stadiu cat mai timpuriu al dezvoltarii lor.

Bineinteles ca exista si alte teste care sa poata determina aceleasi lucruri, dar din pacate niciunul nu e atat de precis si de util. Deci de cate ori se poate, medicul tau va insista sa faci aceasta investigatie in detrimentul altora. Nu inseamna ca suntem sadici, ci ca in ciuda tuturor aparentelor, iti vrem binele.

De ce se face o colonoscopie?

Spuneam si mai devreme, dar o sa repet, pentru ca perspectiva introducerii unui furtun cu o camera video pe drumul catre Peștera din Dosul Blidarului (Munții Bihorului - Județul Bihor) este cu siguranta un gand care iti monopolizeaza atentia. Facem colonoscopia asta in primul rand pentru preventia cancerului de colon.

Cancerul de colon e o boala urata, care duce de cele mai multe ori la suferinta imensa, scaderea calitatii vietii si de multe ori ucide. Deci cateva minute de disconfort (o sa vezi de ce nici macar nu e asa mare) pot preveni o suferinta imensa. Polipii din interiorul colonului se pot transforma in tumori, deci trebuie identificati si extrasi inainte de a face asta.

De obicei recomandam pacientilor nostri sa faca testul asta dupa varsta de 45 de ani, pentru ca atunci creste substantial riscul de a face cancer de colon. Dar daca ai in familie cazuri de polipi de colon sau de cancer de colon, nu are niciun rost sa amanam distractia pana atunci, putem incepe chiar mai devreme turul ghidat catre Peștera Argiloasa II (Munții Bihorului,Județul Bihor).

Pe langa preventie, o sa mai primesti recomandarea de colonoscopie in urmatoarele situatii:

-Daca brusc apare sange in scaun (Imediat dupa ce te opresti din tipat)

-Daca ti se schimba felul in care elimini scaunul (diaree aparuta de mai multa vreme sau care poate fi explicata printr-o infectie, episoade de constipatie ce alterneaza cu diaree, sau orice abatere de la uzual)

-Daca pe analizele tale se identifica o anemie (scaderea valorii hemoglobinei - substanta ce aduce oxigen de la plamani la tesuturi si dioxid de carbon de la tesuturi catre plamani, sau a numarului de celule rosii).

-Dureri de burta sau de rect care nu pot fi explicate (Nu mereu durerea in dos e un lucru bun dupa cum vezi)

-Un istoric de polipi de colon sau de cancer de colon in familia ta (nu numai minunata ta culoare a ochilor se mosteneste genetic din pacate)

Ce va trebui sa faci inainte de colonoscopie?

Ca in cazul oricarei excursii reusite, cheia sta in pregatirile de dinainte. Din motive lesne de inteles, medicul tau te va ruga insistent sa nu mananci nimic cu 24 de ore inainte de colonoscopie (drumul devine mult mai greu de navigat daca avem parte de aluviuni). Totodata, o sa trebuiasca sa bei o substanta care iti va provoca diaree. E normal. Adica nu e, dar e de asteptat. Ca sa putem vedea peretii Peșterii Cobășel (Munții Rodnei, Județul Bistrița-Năsăud).

Ce se intampla in timpul colonoscopiei?

Stii cand iti spuneam ca nu e chiar asa inspaimantatoare colonoscopia in ciuda tuturor detaliilor (mai mult sau mai putin literare) pe care ti le-am dat pana acum? Nu minteam. Inainte de colonoscopie o sa primesti un medicament care o sa te faca somnoros si care o sa te faca sa tolerezi mult mai usor procedura.

Mai mult, dupa ce se incheie, multi pacienti nici nu-si mai aduc aminte ca s-a intamplat. Deci nu trebuie sa iti faci prea multe griji. In timpul colonoscopiei, e posibil ca in cazul in care medicul da de o zona cu aspect anormal, sa ia de acolo o mica proba de tesut. Stii tu, ca un suvenir. De fapt, acea proba, ce se numeste biopisie, va fi ulterior investigata la microscop pentru a determina daca leziunea investigata e periculoasa pentru tine. Daca nu, medicul o va pune in rama, cu titlul “Amintire de la Peștera Fundata (județul Brașov). (Glumesc, nu face nimeni asta).

Ce se intampla dupa o colonoscopie?

De obicei nu exista restrictii. Poti manca ce vrei (e o idee buna sa te abtii de la mancaruri picante totusi), si poti merge acasa. De obicei vei fi rugat sa nu conduci si sa nu mergi inapoi la serviciu in ziua aceea.

Anunta medicul de urgenta daca dupa interventie apar:

-Dureri abdominale severe

-Varsaturi

-Febra

-Ti se umfla abdomenul

-Sangerezi abundent din anus.

Atat pentru azi, va las sa contemplati ce inseamna o sangerare abundenta din anus, cu mențiunea că aceste efecte secundare sunt foarte, FOARTE rare. PWP”, a scris medicul pe Facebook.

