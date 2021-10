Cioloș nu mai vrea guvern minoritar. Chirieac: Credibilitatea sa, spre zero. USR are o problemă, DAR a câștigat o garnitură nouă de lideri

„L-am auzit pe domnul Dacian Cioloș. Din nefericire, domnul Cioloș a eșuat lamentabil, punând în pericol noua conducere a USR. Credibilitatea sa tinde spre zero, odată cu explicațiile de joi legate de un guvern minoritar, care nu satisface criza, dar, dacă eram noi USR, guvern minoritar, noi reușeam să ne descurcăm, am fost singurii care am propus un premier... Și UDMR a avut propunere”, a amintit analistul politic Bogdan Chirieac.

„În acest moment, USR are o problemă, dar, în același timp, a și câștigat ceva. Acolo e o garnitură nouă de lideri politici: Drulă, Năsui, Teleman, Pălărie. I-am văzut, pot duce acest partid mai departe. Se vede că domnul Cioloș nu are experiență politică în alegeri. El a început negocierile, dar anunță că nu negociază cu PSD și AUR, după care, în ultima clipă în Parlament, s-a dus și la PSD”, a mai spus Bogdan Chirieac.

„USR își va reveni greu după umilința înspăimântătoare din cursul zilei de miercuri. Dacă m-ați vedea pe mine, la 125 de kg, încercând să sar la bârnă ca Nadia Comăneci, ați râde. Și pe bună dreptate. Așa a făcut domnul Cioloș în Parlament, când știa că are 80 de voturi. Nu ai simțul ridicolului să te oprești în ultimul moment”, a mai spus Bogdan Chirieac, declarațiile fiind făcute într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Ce declarase Cioloș

Amintim că președintele USR a spus că formațiunea politică pe care o conduce vrea să revină la guvernare prin refacerea coaliției cu PNL și UDMR. Liderul USR a mai zis că nu va susține un guvern minoritar. „Nu putem să suținem un guvern minoritar... Un guvern minoritar nu poate să facă lucrul acesta nu poate să ia decizii cu majoritate, una e să ai vot de învestitură, alta e să ai o majoritate în Parlament care să ia decizii importante... Nu putem să susținem un guvern minoritar câtă vreme există posibilitatea de a construi o majoritate.... Noi votăm un guvern din care să facem parte. România are nevoie acum de un guvern cu puteri depline.... PNL are de ales dacă vrea o majoritate sau dacă vrea să treacă doar un guvern susținut din umbră de PSD”, a precizat Dacian Cioloș.

„Nu credem că un guvern minoritar, în condițiile în care poate fi construită o majoritate, e o soluție pentru ce are nevoie România în acest moment. Dacă poate fi constituită o majoritate nu văd care e sensul să vorbim de un guven minoritar și o majoritate poate fi construită din perspectiva noastră”, a adăugat Dacian Cioloș.

Acest articol reprezintă o opinie.