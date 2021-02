Cine este Cătălin Apostolescu, noul manager interimar de la ”Matei Balș”

Maria Nițescu, managerul interimar de la ”Matei Balș” din București, cea care l-a înlocuit pe Streinu Cercel la conducerea spitalului, a fost demisă astăzi de ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

Vezi DECIZIA: Vlad Voiculescu a DEMIS conducerea de la ”Matei Balș” din București

Doctorul Cătălin Apostolescu este medicul infecţionist devenit erou după incendiul de la Spitalul "Matei Balș".

Cătălin Apostolescu era de gardă în spitalul „Matei Balș” când a izbucnit incendiul devastator. Acesta a dezvăluit în seara tragicului eveniment că au intervenit imediat, au oprit curentul și au spart geamurile pentru a putea ajunge la pacienţii care strigau după ajutor.

Acesta a povestit unde se afla şi ce a auzit când s-a produs incendiul.

"Întâi am auzit o voce de bărbat, care am presupus că este pacient, pentru că personalul era în mare parte din femei, apoi am auzit şi strigătul unei infirmiere, la 10-15 secunde distanţă. Am încercat să intru în secţie, dar era un fum foarte gros şi nu am putut înainta. Am ales varianta să încerc să ajut oamenii prin balcon", a spus medicul la Antena 3.

Vezi și: Cătălin Apostolescu, medicul erou de la Matei Balş, primele declaraţii după incendiu. "Am auzit prima dată o voce de bărbat. La 10-15 secunde, strigătul unei infirmiere"