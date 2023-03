Chiriţoiu: Consiliul Concurenţei nu poate interveni legal în privinţa preţurilor mici practicate de firmele de asigurări

'Cred că a fost utilă această audiere ca să clarificăm nişte neînţelegeri. A fost o şedinţă de informare a Comisiei, în care nu am discutat niciun act normativ. În ceea ce priveşte hotărârea de Guvern de plafonare a preţurilor RCA, aceasta va fi evident emisă Guvern. Mă aştept ca în câteva luni să se transforme în iniţiativă legislativă pentru a corecta unele lucruri ce ţin de legislaţie. Printre lucrurile care trebuie corectate sunt şi unele care se referă la comportamentul companiilor. În plus, trebuie să ţinem sub control costurile, pentru a nu creşte preţul RCA-ului. În acest fel ne asigurăm că reparaţiile nu sunt foarte scumpe', a spus Chiriţoiu, conform Agerpres.

El a subliniat că autoritatea pentru concurenţă se uită la creşterile de preţ, pentru a vedea dacă sunt rezultatul unor înţelegeri între companii sau dacă există firme mari în piaţă care cresc preţurile pentru consumatori, şi nu dacă preţurile sunt nesustenabil de mici.

'Preţurile practicate se văd în indicatorii financiari ai companiilor, în solvabilitatea lor, aceasta fiind zona de reglementare prudenţială şi ASF (Autoritatea de Surpaveghere Financiară n.r) a intervenit. Probabil că aceste companii nu aveau destui bani pentru a acoperi riscurile pe care şi le asumau şi din acest motiv ASF a luat deciziile pe care le-a luat. Menţionez, din nou, că noi nu putem interveni în privinţa preţurilor mici practicate, pentru că nu ne permite legea', a punctat preşedintele Consiliului Concurenţei.

În ceea ce priveşte faptul că aceste companii (City Insurance şi Euroins) aveau cote de piaţă foarte mari, una de 40%, alta de peste 30%, Bogdan Chiriţoiu a semnalat că nu este ceva ilegal ca o companie să fie mare.

'Deci, dacă clienţii te găsesc atractiv, clienţii vor acel produs, nu-i opreşte nimeni. Ar fi cumva nenatural să vină statul să-i spună unui consumator român: 'nu te mai duce tu la compania asta la care vrei să cumperi, că eu, statul român, cred că are destui clienţi. Eu zic să te duci în altă parte'. Evident că asta e absurd. N-avem cum să prevedem în Legea Concurenţei sau să utilizăm Legea Concurenţei pentru a limita cotele de piaţă ale companiilor. Dacă companiile acestea au crescut pentru că au preţuri mici şi rămân fără bani, acolo intervine ASF. Dar în rest, Legea Concurenţei, care se aplică în toate sectoarele economiei, nu numai în asigurări, nu are prevederi şi nici nu-i normal să aibă prevederi care să spună că o companie este prea mare şi eu, stat, interzic să mai ia clienţi. Deci eu sper că am clarificat aceste lucruri şi că sunt bine înţelese acum de cei care aveau nelămuriri', a precizat Chiriţoiu.

El a mai afirmat că autoritatea de concurenţă şi-a dat acordul de principiu pe proiectul de HG privind plafonarea preţului RCA, dar nu are expertiza să spună exact care ar trebui să fie preţul plafonat, dacă ar trebui să fie cel din 2022 sau altul.

'ASF-ul spune ce este un preţ rezonabil în piaţă, nu spunem noi. Ce am spus eu este că, dată fiind dimensiunea şocului - un şofer din trei trebuie să-şi găsească altă firmă de RCA - ni se pare justificat să se vină cu o măsură de plafonare a preţurilor pentru câteva luni', a afirmat preşedintele CC. Conducerea Consiliul Concurenţei a fost invitată luni la audieri în Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului pentru a prezenta măsurile întreprinse cu privire la concentrarea de pe piaţa asigurărilor RCA, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News