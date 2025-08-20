CG, președinte?! Întrebarea Dianei Tache privitoare la ce s-a întâmplat în România: Cred că Trump o să dea doar turul înapoi, dar... / video

Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, a ridicat o întrebare privitoare la ce s-a întâmplat în România în ultimele nouă luni.

În cadrul emisiunii Miercurea Neagră, la DC News, Diana Tache, jurnalistă Sursa Zilei, a răspuns unei întrebări a analistului politic Bogdan Chirieac privitoare la anularea alegerilor din 6 decembrie, „arestările“ care ar urma ca urmare a deciziei CCR și reluarea turului 2 din 8 decembrie 2024.

„Cred că Donald Trump o să dea doar turul înapoi, turul de la pantalonașii roșii (n.r. aluzie la pantalonii purtați de Călin Georgescu), apropo de pușcăriile care se anunță“, a zis ironic Diana Tache.

„Eu în continuare sper în ele, și nu este o glumă, însă pușcăriile la care sper eu sunt acelea privitoare la ce s-a întâmplat în România ultimelor nouă luni. Tot nu văd nimic. Am înțeles cu dosarele alea de la Parchetul General, unde doar Marius Iacob face treabă, dar e singurul procuror din România?“, a întrebat retoric Diana Tache.

„Sunt niște întrebări firești la care eu aștept să mi se răspundă iar răspunsul îl aștept fix de la instituțiile statului, de la conducerea instituțiilor statului, DIICOT, DNA, Parchetul General etc. În România există un singur procuror care se ocupă de responsabilizarea a ceea ce s-a întâmplat în țara asta anul trecut și anume domnul Iacob. În rest, nu mai e nimeni“, a mai completat Diana Tache.

CITEȘTE ȘI - Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News