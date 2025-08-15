Cele mai frumoase mesaje de "La Mulți Ani" pentru cei dragi de Sfânta Maria

În articol găsești cele mai frumoase mesaje de felicitare pentru cei care își serbează onomastica de Sfânta Maria.

Pe 15 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor ca Sfânta Maria Mare. Este un moment de sărbătoare pentru toți cei care poartă numele Maria, Marian, Mariana sau derivatele acestora. Iată 10 urări frumoase, pline de căldură și gânduri bune, pe care le poți transmite astăzi celor dragi.

Felicitări pentru ziua de nume – Sfânta Maria







1. La mulți ani cu sănătate, pace și bucurii nesfârșite! Să porți numele Sfintei Maria cu mândrie și binecuvântare în fiecare zi a vieții tale.

2. Fie ca această sărbătoare să îți aducă liniște în suflet și să te însoțească mereu dragostea celor din jur. La mulți ani!

3. Îți doresc ca Maica Domnului să te ocrotească și să îți lumineze calea spre împlinire, sănătate și fericire.

4. La mulți ani plini de zâmbete, reușite și împliniri! Să ai parte de momente minunate alături de cei dragi.

5. Numele tău este o binecuvântare – poartă-l cu dragoste și credință, iar viața îți va fi mereu plină de lumină.

6. Fie ca Sfânta Maria să îți aducă în suflet speranță și să îți dăruiască puterea de a trece cu bine peste toate încercările.

7. La mulți ani cu sănătate și belșug în casă! Să te bucuri de fiecare clipă și să fii mereu înconjurat de iubire.

8. Îți transmit cele mai calde urări de bine și gânduri curate în această zi sfântă. La mulți ani fericiți!

9. Să ai parte de un drum presărat cu bucurii, sănătate și momente de neuitat alături de familie și prieteni.

10. La mulți ani și binecuvântare divină! Maica Domnului să îți fie călăuză și sprijin în fiecare pas al vieții.

