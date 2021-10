Cele mai bune sucuri naturale pentru imunitate

VARIANTA 1

Ingrediente (pentru 2 porții):

- spanac, aprox. 400 grame

- 2 mere uşor acrişoare

- 2 morcovi, potriviţi de mărime

- 1/2 rădăcină de ţelină mică

- 2 banane coapte bine

- o lingură cu seminţe de chia

Cum se prepară

Spanacul, merele, morcovii şi țelina se dau prin storcător. Separat, în cuva unui blender, adaugă bananele și semințele de chia. Toarnă peste, încetișor, sucul proaspăt stors și amestecă scurt, 3-5 secunde, scrie ivaz.ro. Opţional, mai poţi adăuga puţină apă. Se consumă proaspăt.

Vezi și: Cele mai bune ceaiuri pentru imunitate

VARIANTA 2

Ingrediente (pentru 2 porții):

- 3 mere uşor acrişoare

- 3 morcovi, potriviţi de mărime

- 1/2 rădăcină de ţelina, mică

- un mănunchi de frunze de ţelina: 5-10 tije

- rădăcină de ghimbir, aprox. 2 degete grosime

Cum se prepară

Toate ingredientele se spală, după caz se taie în bucăți potrivite și se trec prin storcător. Se consumă proaspăt.

Vezi și: Cum îți cureți ficatul de toxine în doar trei zile. Băutura pe care trebuie s-o consumi

VARIANTA 3

Ingrediente (pentru 2 porții):

- 3 mere

- 1/4 sfeclă roşie

- rădăcină de ghimbir, o bucăţică

- pulpa de la un fruct de avocado

- o lingură cu seminţe de chia

Cum se prepară

Merele, sfecla roşie şi ghimbirul se dau prin storcător. Separat, în cuva unui blender, adaugă pulpa fructului de avocado și semințele de chia. Toarnă peste, încetișor, sucul proaspăt stors și amestecă scurt, 3-5 secunde. Opţional, mai poți adăuga puţină apă. Se consuma proaspăt.

Vezi și: Ceaiuri pentru răceală și gripă. Remedii naturale eficiente

Vitaminele care țin departe răcelile, gripele şi virozele

Mihaela Bilic recomandă întărirea sistemului imunitar pentru a ne proteja în sezonul rece, scrie romaniatv.net. O metodă bună și ieftină sunt vitaminele, susține specialistul.

”Sunt două tipuri de vitamine, unele care se dizolvă în grăsime (liposolubile): A, D și E. Sunt cele cu care corpul poate face depozite. Deci organismul are grijă de partea aceasta, deci nu trebuie să luăm suplimente prea multe pentru că există riscul de acumulare prea mare şi atunci mai rău stricăm decât beneficiem de prezenţa lor. Ele sunt antioxidante. Celelalte vitamine sunt hidrosolubile, se dizolvă în apă: grupul de vitamine B și vitamina C. B-urile se găsesc în toate alimentele, B-12 se găsesc doar în produsele de origine animală. Nu avem voie să fim vegetarieni, mai ales când e vorba de copii. În schimb, vitamina C se elimină rapid, în fructe și legume, la 48 de h după cules scade la jumătate. Așa că nu ar fi rău în această perioadă să luăm un strop de supliment pentru imunitate, asta înseamnă cam 1 gram pe zi măcar o lună”, a declarat Mihaela Bilic.