Cele două mari succese ale AVAC. Cătălin Codescu: Avem informaţii că multe victime apelau la cămătari pentru a face rost de bani, deşi e dreptul lor constituţional

"AVAC are, conform statutului, două linii de acţiune. O zonă de sprijin, ajutor şi implicare în ceea ce reprezintă drepturile victimelor accidentelor de circulaţie şi o zonă de implicare în siguranţa rutieră, educaţie, implicare în procesul legislativ ce ţine de reglementările privind relaţiile în trafic. Pe ambele paliere avem o activitate susţinută, inclusiv cu implicare în procesul legislativ, fiind prezenţi aproape săptămânal în Parlament pentru discuţii, dezbateri, pe diverse proiecte de lege.

În zona de drepturi ale victimelor, pentru că poate lumea ştie mai puţin, aş vrea să aduc în discuţie două mari rezultate ale muncii noastre. Primul proiect foarte important are în vedere toate victimele vătămate corporal în accidente de circulaţie. Începând din 2017, odată cu intrarea în vigoare a legii 132, care reglementează asigurarea de răspundere civilă auto, ne-am implicat. În sensul în care asiguratorii, la momentul respectiv, şi-ar fi dorit să plafoneze despăgubirea la o valoare undeva la 100.000 euro. În condiţiile în care astfel de cauze sunt despăgubite de judecători în baza principiilor de drept, pentru că nu există la nivel internaţional anumite şabloane care să se aplice pentru a plafona astfel de despăgubiri. Despăgubirea trebuie să fie echitabilă şi integrală. Dacă acel act normativ ar fi trecut aşa cum plecase iniţial, s-ar fi încălcat Constituţia şi principiile de drept, dar şi jurisprudenţa CEDO. Am intervenit, am explicat despre ce e vorba, ni s-a cerut în Parlament o propunere de articol, l-am trimis, iar articolul nostru a fost inclus în lege.

"Avem informaţii că multe victime apelau la cămătari"

Al doilea mare succes al nostru este reprezentat de legea 32/2021 care modifică ordonanţa 80/2013 privind taxa judiciară de timbru. Mai exact, până la momentul intrării în vigoare a acestei legi, persoanele care îşi valorificau în instanţă dreptul la integritate fizică şi psihică în instanţe civile erau obligate să plătească taxe de timbru la valoare. Asta însemna mii de euro pentru cele mai multe victime, iar taxa aceea era o barieră pentru a avea acces la justiţie. Avem informaţii că multe victime apelau la cămătari pentru a face rost de bani astfel încât să se poată adresa unui judecător. Deşi este un drept constituţional garantat de stat.

Prin intrarea în vigoare a acestui act normativ, persoanele afectate în accidente de circulaţie trebuie să plătească o taxă modică, spun eu, de 100 lei. Astfel, absolut orice persoană îşi permite să aibă acces la justiţie, pentru a-şi valorifica aceste drepturi", a declarat Cătălin Codescu la DC Conducem.

