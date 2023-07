"Cel mai mare dușman al meu mi-a dat lovitura fatală". Diana Dumitrescu, cu moralul la pământ

"Adevărata luptă cu kilogramele a început abia la un an după ce l-am născut pe Carol. Pierdusem toate kilogramele luate în sarcină, 17 adică, si încă 3. Ajunsesem la 58 de kg și eram… vis după mine, dar ceva s-a întâmplat în acea toamnă. Pe parcursul a 3 săptămâni, brusc, am ajuns la 65 de kg, apoi 67, cu chiu cu vai am ajuns la 63, unde m-am oprit aproape 6 luni.

Iarna trecută, reușisem să ajung la 60! Fericire maximă, urma să arăt bine în rochia de Revelion. Ura! De fericire, mi-am scrântit glezna, ruptură parțială și totală de ligamente. Am stat în pat o lună, am ajuns la 67 de kg, apoi 68… Am rămas acolo, în ciuda oricărui efort de a slăbi - sală, fasting, mâncat puțin - până azi!", a povestit Diana Dumitrescu pe blogul personal.

"Mi-a dat lovitura fatală"

"De câte ori încerc să-mi înfrunt dușmanul, de atâtea ori, moralul meu fuge și se ascunde! Azi m-am trezit la 6. Și dușmanul mi-a dat întâlnire. M-am dus sigură pe mine, pentru că în ultima perioada m-am simțit tare bine în pielea mea, am purtat costum de baie în două piese, am fost la piscină, am băut foarte multă apă. Eram bine. Mă simțeam bine. Azi, cel mai mare dușman, cântarul, mi-a dat lovitură de grație.

Azi mi-a arătat un număr pe care nu l-am mai văzut de când am născut. Totuși, este real si biciuitor! Nu știu exact ce înseamnă, dar sigur în dressing voi afla ca nu mai pot purta o rochie scurtă pe care abia așteptam să o port în această vară! Sigur, încrederea va fugi și ea și cu ea va lua curajul de a purta un costum de baie în două piese… Cel mai mare dușman al meu, cântarul, mi-a dat lovitura fatală", a spus actrița pe blogul personal.

"Eram la un pas de divorț"

Anul trecut, Diana Dumitrescu vorbea despre un moment care chiar a adus-o pe marginea prăpastiei.

"Nu trăim o viață perfectă și nimeni nu are o viață perfectă. Sunt momente foarte puține în care mă dedic soțului. În majoritatea timpului, sunt dedicată copilului, inclusiv nopțile i le dedic copilului, pentru că dorm cu el în pat în continuare. Eu am fost o mamă foarte fericită la început - copilul meu a dormit, până la un an, singur în pătuț.

De la un an până la un an și patru luni, cred că eram la un pas de divorț, pentru că eram atât de obosiți și ne certam, pentru că el nu mai dormea noaptea deloc. Într-o zi am zis: "Nu se mai poate, hai să luăm copilul cu noi în pat, să vedem dacă merge". Și a mers”, a declarat Diana Dumitrescu, scrie ciao.ro.

