”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta

”Cea mai bună ovină este din România. Țările din Orientul Mijlociu mănâncă oaie românescă. 5 milioane de ovine am exportat anul trecut. Anul acesta vor fi mai multe, pentru că, de anul trecut, am început un program și-n sectorul ovin, vom crește șeptelul de ovine, am finanțat, pentru fiecare mieluță de reproducție pe care fermierul o ține în fermă, un sprijin de 50 de euro. Plus sprijinul cu plan zootehnic, plus ajutorul național tranzitoriu... Practic, acea mieluță este finanțată undeva cu 70 - 80 de euro pentru a o menține în exploatație și a crește șeptelul de ovine în România” a spus ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în interviul acordat DCNews.

Analistul politic Bogdan Chirieac a completat cu informația că țări foarte bogate, precum Arabia Saudită, vor să construiască abatoare speciale în România, unde ovinele să fie sacrificate conform ritualului religios ”cușer” sau ”halal”, apoi să trimită carnea nu congelată, ci refrigerată, cu avionul, direct în Arabia Saudită.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la DCNews/ foto Crișan Andreescu

”Așa este, suntem în discuții” a confirmat Florin Barbu. A fost imediat completat de Bogdan Chirieac, care a mai precizat că vor să facă un aeroport în Giurgiu, special pentru asta. ”Da, atât de importantă este România” a întărit ministrul.

Demersul s-ar face în contextul în care Uniunea Europeană este pe cale să interzică exportul de animale vii, astfel, vor trebui să le sacrifice aici. Ministrul Florin Barbu nu crede că se va ajunge la această decizie.

”La acest nivel de 5 milioane de capete, pe care le exportăm în viu, ne trebuie unități foarte mari de abatorizare. Sunt discuții cu fondurile de investiții care să fie pe teritoriul României și să asigure abatorizarea, conform tradiției” a spus ministrul.

Mamiferele și păsările cușer sunt sacrificate printr-o procedură specială numită shechitah, în care gâtul animalului este tăiat rapid, precis și fără durere cu un cuțit ascuțit și perfect neted (numit chalaf).

Un animal care moare sau este ucis prin orice alte mijloace nu este cușer. După sacrificare, organele interne sunt examinate pentru boli sau leziuni potențial letale. Apariția oricăruia dintre zecile de tereifot specificate, așa cum sunt numite aceste defecte, face ca întregul animal să nu fie cușer. Apoi, prin nikur („devenarea”) sunt îndepărtate anumite vene și grăsimi interzise.

