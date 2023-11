Ce se întâmplă dacă beți ceai verde. Care sunt beneficiile pe care le obțineți după mai multe cești de ceai

Ceaiul este una dintre cele mai populare băuturi la nivel mondial. Fie că vă place ceaiul verde, ceaiul negru sau ceaiul oolong, toate trei provin din aceeași plantă și anume Camellia sinensis.

Diferența dintre acestea este dată doar de modul de prelucrare al frunzelor, concret, ceaiul verde este nenoxidat, ceea ce îi permite acestui să își mențină culoarea verde, precum și vitaminele pe care le conține.

8 beneficii ale consumului de ceau verde

Ceaiul verde ajută sănătatea pielii

Potrivit unui studiu din acest an, cercetătorii atu descoperit că polifenolii din ceaiul verde ar putea ajuta la protejarea împotriva cancerelor de piele induse de lumina UVB, adică a melanomului și a cancerelor de piele non-melanom.

Aceste efecte au fost observate atât pe cale locală, cât și pe cale orală.

Ceaiul verde ajută la reducerea riscului de apariție a unor tipuri de cancer

Unul dintre cele mai documentate beneficii ale ceaiului verde este reprezentat de proprietățile sale anticancerigene.

Astfel, au fost publicate peste 5.000 de studii despre ceaiul verde și cancer, inclusiv studii clinice la om, studii populaționale și analize de laborator.

Mii de astfel de studii documentează faptul că polifenolii din ceaiul verde și alți compuși bioactivi prezenți în ceaiul verde pot ajuta la prevenirea mai multor tipuri de cancer, inclusiv a cancerului de sân, colorectal, hepatic, ovarian, de prostată, oral și de piele.

Doza de antioxidanți

Fiind forma nefermentată a ceaiului, ceaiul verde oferă mai multe catechine benefice decât ceaiul negru sau ceaiul oolong, potrivit unei lucrări de analiză publicată în Journal of the American College of Nutrition.

Catechinele antioxidante sunt prezente și în alte alimente sănătoase pe bază de plante, cum ar fi merele, fructele de pădure și cacao.

Ceaiul verde este bun pentru creierul tău

Dacă sunteți în căutarea unor modalități de a vă menține creierul ager pe măsură ce îmbătrâniți, luați în considerare adăugarea ceaiului verde în dieta dumneavoastră.

Într-un studiu publicat în Frontiers in Aging Neuroscience s-a demonstrat că ceaiul verde îmbunătățește memoria și funcția executivă la adulții în vârstă și s-a constatat, de asemenea, că ajută la reducerea stresului oxidativ.

Ceaiul verde ajută la prevenirea diabetului de tip 2

Numeroase studii arată că ceaiul verde ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge la post și a riscului de apariție a diabetului de tip 2.

S-a demonstrat, de asemenea, că ceaiul verde ajută la creșterea sensibilității la insulină, astfel încât insulina produsă de pancreasul dumneavoastră poate menține mai eficient nivelurile normale de zahăr din sânge.

Ceaiul verde este bun pentru inima ta

S-a constatat că catechinele polifenolice găsite în ceaiul verde îmbunătățesc nivelul colesterolului total și LDL (rău), care sunt doi factori de risc major pentru bolile de inimă.

Potrivit unui studiu efectuat pe un eșantion de persoane din Japonia, una dintre țările consumatoare de ceai, consumul a mai mult de 5 cești de ceai verde pe zi a redus cu 26% riscul de deces în urma unui atac de cord sau a unui accident vascular cerebral, în comparație cu subiecții care au declarat că beau mai puțin de o ceașcă pe zi de ceai verde.

Ceaiul verde te poate face mai alert și te poate ajuta să rămâi calm

În timp ce cafeaua vă oferă o doză de cofeină pentru a vă stimula ziua, cofeina și alți compuși bioactivi din ceaiul verde vă pot pune în mișcare fără să vă simțiți agitat.

Ceaiul verde stimulează flavonoidele din dieta ta

Multe dintre beneficiile pentru sănătate documentate ale ceaiului verde, negru sau oolong sunt legate de flavonoidele prezente în frunzele de ceai. Un studiu publicat recent în revista Advances in Nutrition a raportat că aportul zilnic de flavonoide din ceai a fost asociat cu reducerea riscului de deces din cauza bolilor de inimă și a oricărei cauze de deces, notează EatThis.

