Ce se întâmplă dacă adaugi lămâie în cafeaua de dimineață

Pprobabil că ați întâlnit unele persoane care susțin că consumul de cafea cu lămâie i-a ajutat să slăbească cantități semnificative, chiar și fără a face alte modificări majore în dieta sau în stilul lor de viață. Dar, ca orice sfat despre rezultate uimitoare fără prea mult efort, și acesta nu este tocmai adevărat.



Iată ce trebuie să știți despre potențialele beneficii și riscuri ale consumului de cafea cu lămâie.

Consumul de cafea cu lămâie va ajuta la pierderea în greutate?



"S-a demonstrat că, în mod individual, cafeaua și lămâile au unele potențiale beneficii pentru sănătate", spune dr. Jorge Moreno, medic internist la Yale Medicine, care este certificat în medicina obezității și profesor clinic asociat de medicină la Yale School of Medicine, scrie Insider. Dar amestecarea celor două nu sporește în mod magic beneficiile fiecărei substanțe.

"Amestecarea cafelei cu suc de lămâie nu a demonstrat beneficii suplimentare și nici nu a demonstrat proprietăți de slăbire", spune Courtney Cary, dietetician la Colegiul de Medicină Baylor.



Practic, acesta este un mit online supraevaluat, care oferă oamenilor speranțe false. Acestea fiind spuse, Moreno observă că, dacă încerci să slăbești renunțând la băuturile dulci și căutând înlocuitori, atât cafeaua neagră, cât și apa cu lămâie sunt opțiuni grozave cu conținut scăzut de calorii pentru a-ți înlocui sucurile carbogazoase, spre exemplu.

Beneficiile cafelei



În ceea ce privește pierderea în greutate, există unele dovezi care susțin că și cafeaua este bună în acest sens. Un studiu din 2020 asupra participanților supraponderali a constatat că un consum de patru cești de cafea pe zi a dus la o pierdere de 3,7% a masei de grăsime. Acest lucru se datorează faptului că cafeaua vă poate stimula metabolismul.



Desigur, beneficiile pe termen scurt ale cafelei includ vigilență mentală crescută și îmbunătățirea performanței cognitive datorită conținutului de cofeină, spune Moreno. Dar există și beneficii potențiale pe termen lung mai puțin cunoscute.

Cofeina și acidul clorogenic din cafea sunt legate de un risc scăzut de a dezvolta diabet de tip doi, spune Moreno. O analiză din 2021 a constatat că un consumul obișnuit de cafea poate aduce beneficii ficatului, ceea ce, la rândul său, reduce riscul de diabet de tip doi.



În plus, cafeaua este chiar legată de riscul de mortalitate scăzut. O analiză din 2019 a studiilor care conțineau aproape patru milioane de participanți a descoperit o legătură între consumul de două până la patru căni de cafea pe zi și reducerea riscului de deces din cauza bolilor de inimă și a cancerului.

Beneficiile lămâilor



Nu există dovezi concludente care să spună că și consumul de lămâi duce la pierderea în greutate, spune Moreno. Dar, din nou, dacă schimbați băuturile dulci cu apă cu lămâie, aceasta este o alternativă mai sănătoasă, care poate duce la un aport mai mic de calorii și, la rândul său, la o potențială pierdere în greutate.

În timp ce lămâile singure nu te vor face să slăbești, ele sunt o sursă bună de flavonoide, care acționează ca antioxidanți care pot ajuta la prevenirea bolilor și a cancerului, spune Cary.

În plus, Cary spune că lămâile sunt o sursă excelentă de vitamina C, care întărește funcția imunitară. Potrivit FDA, o lămâie are 40% din valoarea zilnică recomandată de vitamina C de care aveți nevoie.

