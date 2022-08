Ce este mai ieftin? Să mergem des la controale stomatologice și să ne facem igienizări sau să ne înlocuim dinții când aceștia încep să cadă? Aflăm răspunsul de la doctor Alexandra Mircea.



Ne puteți face un calcul, cam cât dă un om pe detartraje, controale, dacă le face la timp, într-o viață, față de un om care nu a avut grijă de dinții săi și își dă seama, că încă de la 50 de ani, are nevoie de placă pentru că nu mai are jumătate din dinți? Ca să nu mai vorbim de costurile care se ridică dacă punem implanturi, plus, desigur, costurile psihologice.





„Putem fi siguri că un detartraj de 2 ori pe an și un control, să spunem, o dată pe an, ar însemna o medie de 600 de lei pe an. De aici, fiecare dintre noi poate face calculele mai departe, dar cred că ce e cel mai important de menționat este că pe măsură ce problemele nu sunt tratate sau nu sunt identificate la timp, ele se complică și asta duce cu sine la un tratament mai îndelungat, la un disconfort mărit, la vizite mai dese la medicul dentist și, implicit, la un efort financiar mai mare.

Cu siguranță, suma pe care o dăm anual pe control și pe detartraj este mult mai mică decât dacă am lăsa problemele să evolueze, să se complice și să se transforme în niște probleme mult mai mari, care ar aduce cu sine alte și alte situații nedorite, enumerate anterior. Așa că, insist pe prevenție, pe controale la timp, tocmai ca să nu complicăm lucrurile inutil, apoi”, ne-a spus dr. Alexandra Mircea.

În cât timp evoluează o carie? Sau, mai bine zis, dacă a noastră carie este un punct, din acel moment, îi mai putem opri evoluția fără intervenția medicului?

La această întrebare ne-a răspuns dr. Alexandra Mircea.

„Faptul că o carie e un punct sau noi vedem doar un punct e relativ. Da, există varianta ca acea carie să fie doar un punct sau doar o colorație și să rămână așa toată viața, însă există și varianta să fie doar la suprafață un punct, iar atunci când se curăță să se descopere că toată suprafața interioară e afectată. Diferența o face medicul când vede dinții, mai ales dacă face și o radiografie suplimentară.

Ce le pot spune pacienților e că acele controale periodice, la 6 luni sau anuale, îi pot pune-n gardă.

Evoluția unei carii de la un punct până la o carie mai mare poate varia în funcție de grija pe care-o avem față de dinții noștri și de alimentație. Dar controlul constant ne asigură că vom sta departe de aceste carii”, ne-a spus dr. Alexandra Mircea.

Care este cel mai important sfat pe care îl dați cititorilor DCNews dincolo de „spălați-vă de minimum două ori pe zi pe dinți” sau „mergeți o dată la șase luni la dentist”?





„Sfatul meu e ca toți oamenii să-și găsească un medic dentist cu care să se împrietenească, pentru ca fiecare control pe care-l au să fie ca o întâlnire cu un vechi prieten, care să le facă plăcere, nicidecum să le provoace anxietate. În afară de asta, le-aș mai transmite să se bucure de o viață echilibrată”, a mai zis dr. Alexandra Mircea.

