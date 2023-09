Ce pot face PSD și PNL pentru a opri extremismul, în 2024. Gelu Duminică: E ca povestea rabinului; provocarea României e alta

Întrebat cum poate contracara coaliția de guvernare teoriile extremiste, în 2024, sociologul Gelu Duminică a răspuns:

„E ca povestea rabinului. Cei de la guvernare vor spune - „tu ai dreptate, și tu ai dreptate, și tu ai dreptate”. Să nu credeți că în partidele tradiționale nu există extremism. Doamne, iartă-mă, dar îl vedem. PNL-ul are extremiștii săi, PSD-ul are extremiștii săi... până și UDMR-ul are extremiștii săi. Toată lumea îi are!

Provocarea României este de promovare a diversității și a non-discriminării. Trebuie să mizăm pe echitate și multiculturalism, nu să ridicăm alte ziduri culturale. Nu suntem în poziția de a face asta”.

Gelu Duminică, despre situația extremismului din România: Nu sunt pesimist, cetățenii nu mai reacționează la mesajele acestea cum ar fi făcut prin anii '90

„Trebuie să ne uităm totuși la evoluția României. Unde suntem în anul 2023 față de unde eram în anul 1990? Și dacă luați și vă uitați la această imagine, o să vedeți că România anului 2023 este mult, mult superioară, din perspectiva acceptării diversității și multiculturalismului. În 1990 eram pe principiul - „Nu ne vindem țara!”. Le spuneam străinilor să stea la ei acasă. În momentul de față vedem că, cel puțin în marile aglomerări urbane, există o zonă extrem de diversă. Vedem o acceptare, vedem apetența românului de a consuma celelalte culturi, de a sta de vorbă. Sigur că suntem departe de unde ar trebui să fim, dar nici cei mai proști din curtea școlii nu suntem. Nu cred că ar trebui să venim cu niște mesaje alarmiste că „o să ne ia dracu'”. Nu o să ne ia dracu', din punctul ăsta de vedere.

Valul ăsta naționalist nu e doar în România. E în toată Europa, pentru că politicienii nu pot oferi siguranță cetățenilor, așa că oferă frici. Același discurs pe care o să îl vedem, în 2024, în România, promovat de AUR și de alții, nu o să fie doar în România, ci și la nivelul altor state europene. Fix cu aceeași retorică - „străinii ne iau locuri de muncă; stop migrației; creștinismul (radical); cultura noastră este distrusă”. Din păcate, din punct de vedere socio-economic nu suntem în cea mai bună situație. Politicianul va căuta vinovați. Cine sunt vinovații de obicei? Romii, homosexualii și străinii. Ei nu vor spune că poartă de unii singuri vinovăția. Vor spune că vin imigranții și iau locurile de muncă”, a mai precizat sociologul.

„Numai că societatea românească este mult mai pregătită decât era acum 30 de ani pentru a face față la astfel de mesaje. În plus, devine chiar mai vocală pe principiile diversității. Uitați-vă cum a crescut Marșul Pride. La prima ediție erau mai mulți jandarmi decât manifestanți, iar acum au fost 25.000. Acum patru sau cinci ani, societatea asta a respins Referendumul pentru Familie, despre ce vorbim. Era de neimaginat așa ceva cu mai mulți ani înainte. Societatea românească evoluează și cred că trebuie să avem mai multă încredere în ea, să o creștem. Eu chiar nu sunt pesimist, încerc să privesc constructiv”, a conchis Gelu Duminică.

