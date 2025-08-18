Data publicării:

EXCLUSIV  Ce înseamnă factorul genetic în cancerul de colon. Dr. Gangone, SANADOR: ”Pe lângă rude, mai sunt anumite sindroame”

Autor: Andrei Itu | Categorie: Sanatate
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @val-suprunovich
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @val-suprunovich

Factorii genetici joacă un rol important în posibilitatea de a face cancer de colon. De asemenea, există anumite sindroame care necesită testări genetice.

”Pacienții au un risc mult mai mare, de 2-3 ori mai mare, de a face cancer de colon dacă au în familie rude de gradul I, care au avut cancer de colon, respectiv mamă și tată și mai puțin rudele de gradul II. Cu privire la factorii genetici, mai sunt anumite sindroame legate de Polipoza adenomatoasă familială (FAP), adică pacienții care au în familie polipoză colonică. În cazul acestor pacienți sunt necesare testele genetice, pentru a testa existența anumitor sindroame, pentru Sindromul Gardner și sindromul Lynch. La asta se referă factorii genetici”, a declarat dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR.

”Se descoperă printr-un test genetic sau teste de sânge?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

”Da, se fac din sânge. Sunt tot felul de clinicuțe, care au testări genetice. Și sunt anumite gene mutante. Fiecare genă prezintă mutații, mai mult sau mai puțin specifice, pe un anumit tip de cancer. De asemenea, atunci când se eliberează un rezultat histopatologic al unui pacient, care are cancer de colon, întotdeauna se fac, după rezultatul mare la parafină, niște teste suplimentare biologice, moleculare, care arată ce mutații genetice există. Se testează anumite gene, de exemplu Gena KRAS, și aceste proteine, care sunt modificate, sunt specifice cancerului de colon”, a spus dr. Eliza Gangone, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR, la DCNews și DCMedical. 

Video:

Youtube video image

