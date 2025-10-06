Ce conține contractul de leasing pentru cele 17 Dacia Duster. Guvernul Bolojan l-a făcut public după apariția în presă

Cancelaria Primului-Ministru a publicat luni, 6 octombrie, documentul complet privind contractul de leasing pentru cele 17 mașini Dacia Duster Pick-up, după ce în ultimele zile a fost subiect de controverse și speculații în online și spațiul public românesc.

„Pe site-ul cancelariei prim-ministrului, la secțiunea contracte, găsiți contractul de leasing operațional, ÎNCHIRIERE, pentru cele 17 mașini închiriate”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Angajații afectați de restructurări au publicat un comunicat

Scandalul a izbucnit după ce, pe 2 octombrie, angajații afectați de restructurări au criticat decizia Executivului, susținând că șefia Cancelariei prim-ministrului, reprezentată de Mihai Jurca, a achiziționat prin leasing 17 Dacia Duster Pick-up, încălcând astfel legislația care interzice astfel de achiziții pentru instituțiile publice. Sindicaliștii au acuzat că Executivul încearcă să „fenteze legea”.

În replică, Guvernul a precizat că „a redus de 10 ori costul lunar al mașinilor” și că „a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP”.

Potrivit Executivului, economia realizată este substanțială

Potrivit Executivului, economia realizată este substanțială: „Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei. Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costa 80 de mii de lei/lună. Spre comparație, oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128 de mii de lei”, a detaliat Cancelaria condusă de Mihai Jurca.

Documentele oficiale arată însă că părțile contractante sunt RCI Finanțare România SRL, RCI Broker de Asigurare SRL și Cancelaria Prim-Ministrului. Reprezentant al Cancelariei în contract a fost Mihai Jurca, iar Jose Aguirre, de la RCI Finanțare România, ar fi un cunoscut al acestuia.

În cadrul unei conferințe de presă, Jurca a negat orice legătură personală: „Noi ne-am întâlnit cu producătorul Dacia și l-am rugat să ne spună care este compania prin care noi putem să cumpărăm, să închiriem aceste mașini, înțelegând că fabrica propriu-zis nu poate să o facă. Este o companie, din ce înțeleg eu, care face parte din grupul Dacia Renault. Noi am vrut să avem un contract direct cu cei de la Dacia. Nu știu cine este administratorul, nu îl cunosc, dar am vrut să avem o relație cu un producător român”, a explicat șeful Cancelariei Guvernului pe 3 octombrie.

