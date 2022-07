Câte linguriţe de zahăr conţine o doză de Cola. Un pahar pe zi, timp de un an, te poate îngrăşa peste 7 kg

Băuturile răcoritoare dulci sunt principalul factor dietetic favorizant al obezităţii endemice care se agravează de la an la an în întreaga lume. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la nivel global peste un miliard de adulţi sunt supraponderali, având un indice de masă corporală mai mare de 25. Aproximativ 300 milioane dintre aceşti sunt consideraţi obezi. În România, o treime din populație cu vârste cuprinse între 20 şi 74 de ani sunt supraponderale, iar 30% dintre ele suferă de obezitate. Şi nu numai aceştia sunt afectaţi, ci şi copiii şi adolescenţii.

Otrava albă din băutura neagră

Celebra băutură răcoritoare Cola se numără pe lista neagră a sucurilor nocive pentru organism inclusiv pentru faptul că are un conţinut foarte mare de zahăr. O doză de Cola de 0,35 litri conţine 39 g sau 9,75 linguriţe de zahăr, scrie secretele.com. O sticlă de 0,5 litri din aceeaşi băutură conţine 65 de g sau 16,25 linguriţe de zahăr, în timp ce o sticlă de 1 litru conţine nu mai puţin de 108 g sau 27 de linguriţe de zahăr! O doză de 0,35 litri are 167,75 calorii, o sticlă de 0,5 litri are 276,25 calorii, iar una de 1 litru 459 de calorii. Practic,în decursul unui an, consumul unei singure doze de Cola pe zi introduce în corp 16 kg de zahăr, care poate determina o îngrăşare cu peste 7 kg în acest răstimp! N-ai fi crezut, nu?

De cât zahăr avem nevoie?

OMS recomandă un aport de zaharuri libere mai mic de 5 procente din aportul energetic pe tot parcursul vieţii. Potrivit OMS, „zaharurile libere includ monozaharide şi dizaharide adăugate în produsele alimentare şi băuturi de către producători, bucătari sau consumatori, şi zaharuri prezente în mod natural în miere, siropuri, sucuri de fructe şi sucuri de fructe concentrate”.

Studiile arată că un bărbat adult din categoria de vârstă 18-40 ani şi care duce un stil de viaţă sedentar, are nevoie, în medie, de aproximativ 2400 de calorii pe zi, în timp ce o femeie adult are nevoie de aproximativ 1800 de calorii pe zi. Un raport recent indică faptul că 63% dintre tinerii şi 49% dintre adulţii din România consumă zilnic cel puţin o băutură răcoritoare îndulcită, care adaugă în alimentaţie 145 de calorii, adică aproximativ 6% din aportul zilnic recomandat.

Iată ce se întâmplă în corpul tău după ce bei Cola

Un experiment efectuat de către un fost farmacist din Marea Britanie, Niraj Naik, a expus într-un infografic care sunt efectele pe care le are o doză de suc acidulat de 330 ml într-o oră de când a fost consumată.

10 de minute

Echivalentul a 10 lingurițe de zahăr brut, adică doza maximă recomandată pentru întreaga zi pentru un adult ajunge în organism.

20 de minute

Nivelul de zahăr din sânge este atât de ridicat încât poate genera o criză de insulină. Ficatul nostru răspunde primul și transformă zahărul în grăsime.

40 de minute

Organismul absoarbe cofeina din băutură. Pupilele se dilatează, presiunea sangvină crește iar ficatul eliberează și mai mult zahăr în sânge.

45 de minute

Organismul produce dopamină în exces, stimulând centrii nervoși ai plăcerii din creier. Efectul este asemănător consumului de heroină.

60 de minute

După o oră, acidul fosforic din suc se combină cu calciul, magneziul și zincul prezent în organism în intestinul subțire, dând un șoc energetic metabolismului, stimulând excreția mineralelor prezente sub formă de urină.

Urmează o scădere a glicemiei și este posibil să devii iritat și leneș. În plus organismul deja se află în sevraj și vrea din nou o doză de zahăr. Practic, în acest moment ai eliminat prin urină întreaga cantitate de apă din suc, împreună cu nutrienții la care aderase și acidul fosforic cu scopul de a hidrata organismul și a-ți întări oasele și dinții.

