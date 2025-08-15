Câte economii se fac cu noile măsuri din educație? Profesoară: E de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare

Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, adoptată în Parlament și aplicată de Ministerul Educației, prevede creșterea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână pentru majoritatea profesorilor, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi, limitarea plății cu ora și mărirea numărului maxim de elevi per clasă.

Măsurile au provocat reacții dure din partea cadrelor didactice, care avertizează că impactul negativ asupra calității educației va fi mult mai mare decât beneficiile financiare.

Criticii legii avertizează că, pe termen lung, creșterea normei și comasarea școlilor vor descuraja intrarea tinerilor în învățământ și vor afecta calitatea actului educațional, în special în mediul rural.

„Nu înțeleg de ce vrem să dam peste cap învățământul în halul acesta. Și cu ce preț? Prețul este imens pe lângă economia care se face... Consiliul Fiscal a atenționat: Economia care se face cu implementarea acestor măsuri este de 0,02% din PIB! Este de noaptea minții să dai peste cap sistemul educațional pentru asemenea valoare. Adică 0,6% din bugetul Ministerul Educației. Vă vine să credeți așa ceva?!”, a zis prof. Cornelia Popa Stavri la DC Edu.

Vedeți mai multe detalii în emisiunea DC Edu realizată de profesorul Sorin Ivan la DC News:

Sindicaliștii din Educație amenință că școala nu va începe pe 8 septembrie, din cauza măsurilor de austeritate luate de Guvernul Bolojan.

Prim-ministrul a zis că majorarea normei didactice cu două ore săptămânal, respectiv de la 18 la 20 de ore pe săptămână, plasează România în media europeană din acest punct de vedere.

„Va fi mai multă muncă pentru aceeași bani. Aceasta este realitatea. Suntem însă deschiși să facem simplificări în sistemul de învățământ pentru ca timpul și energia cadrelor didactice să se concentreze asupra actului educațional”, a menționat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări și, acolo unde apar probleme, să propună soluții punctuale pentru remedierea acestora.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video

Vedeți și interviul pe care Daniel David, ministrul Educației, l-a acordat la DC Edu:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News