Fața nevăzută a sindicatelor din educație. Îi vedeți că fac proteste, dar iată cu ce se mai ocupă sindicaliștii în spatele ușilor închise! video

Deși, în percepția publicului, activitatea sindicatelor din învățământ se asociază în special cu organizarea protestelor, „fața nevăzută” a acestora înseamnă mult mai mult, spune profesoara Cornelia Popa Stavri.

Invitată la DC Edu, emisiunea realizată de prof. Sorin Ivan, Cornelia Popa Stavri, președinta Sindicatului Independent din Învăţământul Preuniversitar Sector 4 (afiliat la FSLI), a explicat că o parte importantă din activitatea sindicatelor este dedicată rezolvării problemelor cadrelor didactice prin dialog, proiecte și formări profesionale.

Profesoara a arătat că sindicatele inițiază și derulează proiecte cu finanțare europeană, menite să îmbunătățească activitatea didactică și să ofere sprijin concret profesorilor.

Un alt exemplu oferit de liderul sindical este amenajarea unor spații dedicate cadrelor didactice. În opinia acesteia, astfel de acțiuni reduc presiunea asupra profesorilor, oferă condiții mai bune pentru pregătirea lecțiilor și contribuie la creșterea calității actului educațional.

Chiar dacă ieșirile în stradă rămân cea mai vizibilă formă de acțiune sindicală, acestea reprezintă, potrivit Corneliei Popa Stavri, ultima soluție atunci când dialogul cu autoritățile eșuează. În restul timpului, sindicatele lucrează în spatele scenei, culeg informații, analizează probleme și implementează proiecte care să vină în sprijinul întregului sistem de educație.

„Fața văzută a activității sindicatelor este aceasta de a mobiliza oamenii să iasă la proteste atunci când nu reușim pe calea dialogului să rezolvăm o problemă. Fața nevăzută însă este cealaltă: Faptul că noi avem întâlniri cu liderii din unitățile din învățământ periodic și culegem problemele din educație și încercăm să găsim soluții. Organizăm, de exemplu, formări profesionale, atragem finanțări europene, tocmai pentru pregătirea cadrelor didactice astfel încât să facilităm rezolvarea problemelor fără să-i mai punem pe drumuri pe profesori.

Eu, de exemplu, la nivelul sindicatului meu am organizat, pe finanțare europeană, un curs care s-a referit la managementul stresului în sala de clasă unde profesorii au fost abilitați cu competențe privind gestionarea conflictelor, situațiilor stresante din clasă și cum să realizeze această intervenție. Am amenajat spații pentru cadrele didactice în care să-și poată corecta lucrările, să se poată pregăti pentru ora următoare, să poată culege unele informații rapid”, a zis prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu, emisiune realizată de prof. Sorin Ivan.

