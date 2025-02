Cătălin Predoiu şi omologul ungar, întrevedere cu ocazia lansării patrulelor comune la frontiera bulgaro-turcă

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut o întrevedere oficială cu omologul ungar, Sándor Pinter, cu ocazia Ceremoniei oficiale de lansare a patrulelor comune la frontiera bulgaro-turcă alături de omologii din Republica Bulgaria, Ungaria şi reprezentanţi ai conducerii Ministerului Federal de Interne al Republicii Austria.

"În contextul participării, la data de 3 februarie 2025, la Svilengrad, la Ceremonia oficială de lansare a patrulelor comune (România-Ungaria-Austria-Bulgaria) la frontiera bulgaro-turcă, domnul Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere bilaterală cu domnul Sándor Pinter, ministrul de Interne din Ungaria.

"Unul dintre obiectivele prioritare ale MAI"

Discuțiile au continuat dialogul consolidat derulat îndeosebi în cursul anului 2024, fiind apreciat în mod deosebit sprijinul și cooperarea partenerilor ungari pentru atingerea obiectivului de aderare deplină la spațiul Schengen. În continuare, unul dintre obiectivele prioritare ale MAI rămâne menținerea siguranței și ordinii publice la frontieră și pe teritoriu, context în care ministrul Predoiu a reamintit măsurile compensatorii derulate de partea română în zona de frontieră, pentru a preveni și combate migrația ilegală și infracționalitatea transfrontalieră.

Partea română va continua să trateze prioritar securitatea frontierelor sale interne și externe, va continua să investească în tehnologizarea acestora și să coopereze consolidat cu vecinii imediați, inclusiv prin misiuni comune de patrulare, prin schimb de informații în timp real la nivelul agențiilor de aplicare a legii și valorificarea inclusiv a Punctelor comune de contact. Toate acestea vor facilita ajustarea rapidă a cooperării bilaterale în funcție de situația operativă din teren. Cei doi miniștri au convenit că dialogul și cooperarea vor continua cel puțin la același nivel ca și până în prezent atât la nivelul factorilor de conducere, cât și la nivel tehnic", transmite MAI într-un comunicat de presă.

Cătălin Predoiu: Pentru noi acest moment este foarte important

"Pentru noi acest moment este foarte important pentru că ceea ce am făcut astăzi, respectiv semnarea acordului și desfășurarea contingentului de polițiști de frontieră la granița bulgaro-turcă reprezintă o măsură de consolidare a siguranței cetățenilor români și este o măsură de consolidare a granițelor europene, o măsură de consolidare a granițelor în interiorul Uniunii Europene. Este un proiect de cooperare multilaterală care demonstrează faptul că noi am cooperat foarte bine nu numai pe parcursul dosarului Schengen, ci și înainte, și după încheierea acestuia, demonstrează că împărtășim o viziune comună cu privire la protejarea frontierelor Uniunii Europene și implicit la protejarea siguranței în interiorul granițelor naționale pentru că așa cum au spus și antevorbitorii mei, protejarea granițelor externe se reflectă în nivelul de siguranță internă.

Sunt foarte mândrul de colegii mei polițiști de frontieră care au venit să lucreze aici la granița bulgaro-turcă, am discutat cu ei acasă pe îndelete și am discutat și astăzi aici. Sunt convins că au înțeles faptul că lucrează direct în serviciul cetățeanului român, ceea ce fac aici este în serviciul patriei, este în serviciul României, într-o manieră europeană, într-o manieră bazată pe solidaritate, într-o manieră în care înțelegem să muncim împreună. Încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru sprijinul și cooperarea de care am avut parte în ultimii doi ani de zile în cadrul dosarului Schengen, încheiat recent cu un succes cu intrarea României și Bulgariei în Schengen. Am convenit astăzi în discuțiile bilaterale să intensificăm această cooperare, să ne concentrăm foarte mult pe destructurarea grupărilor de criminalitate transfrontalieră pentru că aceste grupări reprezintă un pericol pentru siguranța cetățenilor noștri, respectiv trafic de persoane, trafic de migranți, trafic de droguri, trafic de arme. Am stabilit măsuri concrete, cum vom face să intensificăm această luptă împotriva criminalității organizate", a declarat Cătălin Predoiu.

Totodată, amintim că în cadrul aceluiași eveniment, Cătălin Predoiu a fost decorat de ministrul bulgar cu Insigna de Onoare "Valoare şi Merit" a Ministerului de Interne al Republicii Bulgaria.

