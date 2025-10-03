€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 14:54 03 Oct 2025

BREAKING NEWS Cât de unită e coaliția de guvernare. Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru DC News / video
Autor: Ioan-Radu Gava

bolojan Foto: Florin Răvdan / DC News
 

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre soliditatea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat, vineri, la conferința de presă, de jurnalistul DC News Florin Răvdan, despre colaborarea cu partidele din coaliția de guvernare.

„Ați spus că nu se pot lua decizii ușor în coaliție, pentru că e formată din patru partide. Cât de solidă este coaliția astăzi și cu cine colaborați mai bine, cu cei de la USR, PSD sau UDMR?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Fiind premier și practic reprezentând această coaliție, am căutat să colaborez bine cu toate partidele, cu toți liderii și miniștrii indiferent de partidul din care fac parte. Nu mă apuc acum să fac niște clasamente și să dau note fiindcă nu ar fi corect față de colegii noștri. Fiecare într-o manieră sau alta și-a adus aportul la ceea ce a făcut guvernul în această perioadă.

În ceea ce privește soliditatea coaliției, ea este testată atunci când sunt voturi în Parlament, când sunt moțiuni, asumări de răspunderi și în actul guvernamental, zi de zi. Trebuie să mai lucrăm la acest lucru, dar gândiți-vă că sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți și nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă și să cazi de acord pe foarte multe detalii care țin de aceste proiecte“, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, precizări despre reforma administrației publice

În cadrul conferinței de presă de vineri, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre reforma administrației publice din România și reducerea cheltuielilor.

„E nevoie ca în continuare, pentru că aici lucrurile nu sunt atât de simple, să ținem sub control cheltuielile publice și să le reducem. De aceea reforma administrației publice, locale și centrale este o necesitate și o urgență, pentru că, în afară de a fi mai în serviciul cetățenilor, de a oferi servicii mai bune, ea trebuie să fie mai eficientă, pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor, care, acolo unde există un surplus, să rezulte reducerea acestor posturi, este o necesitate și acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare“, a spus premierul.

În viziunea sa, alocările bugetare trebuie corelate cu performanța autorităților locale în privința colectării impozitelor.

„Pentru a avea administrații responsabile, este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporționale cu gradul de încasare al impozitelor locale, în așa fel încât să nu stai în administrație pe banii statului și să nu faci nimic”, a mai explicat acesta în conferința de presă.

Mai multe detalii, AICI.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
guvernul romaniei
bilant 100 de zile
florin ravdan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Răspunsul la problema presiunii scăzute
Publicat acum 15 minute
Lună Plină în Berbec, 7 octombrie. Patru zodii vizate - VIDEO
Publicat acum 37 minute
Cât de unită e coaliția de guvernare. Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru DC News / video
Publicat acum 38 minute
Manipulare alegeri: Documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Publicat acum 42 minute
Tibi Ușeriu aduce Via Transilvanica în prim-plan: Va alerga peste 1.000 de km, din Italia până în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close