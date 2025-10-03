Cât de unită e coaliția de guvernare. Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru DC News / video

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat, vineri, la conferința de presă, de jurnalistul DC News Florin Răvdan, despre colaborarea cu partidele din coaliția de guvernare.

„Ați spus că nu se pot lua decizii ușor în coaliție, pentru că e formată din patru partide. Cât de solidă este coaliția astăzi și cu cine colaborați mai bine, cu cei de la USR, PSD sau UDMR?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Fiind premier și practic reprezentând această coaliție, am căutat să colaborez bine cu toate partidele, cu toți liderii și miniștrii indiferent de partidul din care fac parte. Nu mă apuc acum să fac niște clasamente și să dau note fiindcă nu ar fi corect față de colegii noștri. Fiecare într-o manieră sau alta și-a adus aportul la ceea ce a făcut guvernul în această perioadă.

În ceea ce privește soliditatea coaliției, ea este testată atunci când sunt voturi în Parlament, când sunt moțiuni, asumări de răspunderi și în actul guvernamental, zi de zi. Trebuie să mai lucrăm la acest lucru, dar gândiți-vă că sunt patru partide cu istorii diferite, cu conflicte în anii trecuți și nu este foarte ușor să asiguri o abordare coerentă și să cazi de acord pe foarte multe detalii care țin de aceste proiecte“, a răspuns premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, precizări despre reforma administrației publice

În cadrul conferinței de presă de vineri, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre reforma administrației publice din România și reducerea cheltuielilor.

„E nevoie ca în continuare, pentru că aici lucrurile nu sunt atât de simple, să ținem sub control cheltuielile publice și să le reducem. De aceea reforma administrației publice, locale și centrale este o necesitate și o urgență, pentru că, în afară de a fi mai în serviciul cetățenilor, de a oferi servicii mai bune, ea trebuie să fie mai eficientă, pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor, care, acolo unde există un surplus, să rezulte reducerea acestor posturi, este o necesitate și acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare“, a spus premierul.

În viziunea sa, alocările bugetare trebuie corelate cu performanța autorităților locale în privința colectării impozitelor.

„Pentru a avea administrații responsabile, este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporționale cu gradul de încasare al impozitelor locale, în așa fel încât să nu stai în administrație pe banii statului și să nu faci nimic”, a mai explicat acesta în conferința de presă.

