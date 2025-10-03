€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 12:17 03 Oct 2025 | Data publicării: 12:13 03 Oct 2025

Ilie Bolojan, bilanțul primelor 100 de zile. Cum stăm cu reformele și economia / live text
Autor: Andreea Deaconescu

bolojan FOTO: Agerpres
 

Vineri, 3 octombrie 2025, de la ora 14:00, premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă la Palatul Victoria care va marca 100 de zile de la preluarea mandatului.

DC News va transmite în format live-text principalele declarații.

Deși timpul scurt de la instalare nu permite evaluări finale, discuțiile din ultimele săptămâni au adus în prim-plan caracterul premierului și dinamica coaliției aflate la putere. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, că Ilie Bolojan este „un om încăpățânat, da. Recunoaște și el, nu trebuie să spun eu, se vede”. Liderul UDMR a adăugat că, deși premierul provine dintr-un mediu administrativ mai relaxat, „l-am văzut pe premier că mai râde și glumește, deși se întâmplă rar”.

Pe de altă parte, Kelemen Hunor a subliniat că stabilitatea guvernamentală este un atu major: „Guvernul e foarte stabil. Coaliția e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înțeleg foarte bine. Au un exercițiu de trei ani, dacă nu mă înșel, de guvernare împreună. Da, actorii s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că cele două partide nu se înțeleg. Sigur că mai sunt niște discuții, aparent chiar conflicte, dar și ieri am văzut, pe rectificare, când ei s-au înțeles, ceea ce am spus eu, sau ce a zis Fritz, nu mai avea o importanță foarte mare. Ne-au ascultat, au zis că aveți dreptate, dar până la urmă e treaba guvernului, dar am discutat în coaliție”.

Cu toate acestea, liderul UDMR a avertizat că legitimitatea morală a coaliției poate fi pusă la încercare dacă reformele promise nu vor fi realizate: „Eu despre această problemă de legitimitate morală am vorbit, să spui că n-ai reușit să rezolvi această nedreptate, care, cel puțin pentru marea majoritate a oamenilor din societatea noastră, înseamnă o nedreptate. Atunci vom avea o problemă, un moment mai dificil, dar legitimitatea politică-juridică a coaliției nu se pune sub semnul întrebării”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Monede de colecție pentru Centenar: BNR marchează 100 de ani ai Patriarhiei Române
Publicat acum 8 minute
Patru reguli de bază pentru a slăbi fără diete. Ce trebuie să faci
Publicat acum 20 minute
Bolojan, bilanț la 100 de zile. Radiografia lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 40 minute
O dietă foarte simplă ar putea reduce cu 27% șansele de deces prematur
Publicat acum 48 minute
Temperatura din Vladivostok a doborât un record vechi de peste un secol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 22 ore si 21 minute
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close