Ilie Bolojan, bilanțul primelor 100 de zile. Cum stăm cu reformele și economia / live text

DC News va transmite în format live-text principalele declarații.

Deși timpul scurt de la instalare nu permite evaluări finale, discuțiile din ultimele săptămâni au adus în prim-plan caracterul premierului și dinamica coaliției aflate la putere. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, că Ilie Bolojan este „un om încăpățânat, da. Recunoaște și el, nu trebuie să spun eu, se vede”. Liderul UDMR a adăugat că, deși premierul provine dintr-un mediu administrativ mai relaxat, „l-am văzut pe premier că mai râde și glumește, deși se întâmplă rar”.

Pe de altă parte, Kelemen Hunor a subliniat că stabilitatea guvernamentală este un atu major: „Guvernul e foarte stabil. Coaliția e foarte stabilă, fiindcă PSD cu PNL se înțeleg foarte bine. Au un exercițiu de trei ani, dacă nu mă înșel, de guvernare împreună. Da, actorii s-au schimbat, dar asta nu înseamnă că cele două partide nu se înțeleg. Sigur că mai sunt niște discuții, aparent chiar conflicte, dar și ieri am văzut, pe rectificare, când ei s-au înțeles, ceea ce am spus eu, sau ce a zis Fritz, nu mai avea o importanță foarte mare. Ne-au ascultat, au zis că aveți dreptate, dar până la urmă e treaba guvernului, dar am discutat în coaliție”.

Cu toate acestea, liderul UDMR a avertizat că legitimitatea morală a coaliției poate fi pusă la încercare dacă reformele promise nu vor fi realizate: „Eu despre această problemă de legitimitate morală am vorbit, să spui că n-ai reușit să rezolvi această nedreptate, care, cel puțin pentru marea majoritate a oamenilor din societatea noastră, înseamnă o nedreptate. Atunci vom avea o problemă, un moment mai dificil, dar legitimitatea politică-juridică a coaliției nu se pune sub semnul întrebării”.