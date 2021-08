Bugetul de pensii, mai sustenabil. Raluca Turcan laudă scăderea sumelor primite la rectificarea bugetară

"Gradul de sustenabilitate a bugetului de pensii este în creștere față de suma estimată inițial la veniturile pe anul 2021.

Propunerea de rectificare bugetară pentru Ministerul Muncii prevede diminuarea cu 3,3 miliarde de lei a subvenției acordate de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, fapt care reflectă creșterea veniturilor colectate din contribuțiile angajaților.

în acest moment, BASS nu mai are nevoie de subvenția de 16,77 miliarde de lei de la bugetul de stat, prevăzută la începutul anului, ci doar de 13,4 miliarde de lei.

Creșterea investițiilor cu 32,4% față de perioada similară a anului trecut și măsurile de susținere a mediului de afaceri – măsurile pentru angajați și angajatori, flexibilizarea muncii, debirocratizarea, digitalizarea relațiilor de muncă au avut impact și asupra pieței muncii, astfel încât, din ianuarie până acum, s-au înregistrat un număr de 120.000 noi contracte active și tot atâtea persoane nou intrate pe piața muncii.

Diminuarea subvenției de la bugetul de stat NU înseamnă reducerea bugetului alocat Ministerului Muncii. Sumele necesare pentru plata pensiilor, ajutoarelor sociale și a celorlalte drepturi sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale și vor fi achitate la timp beneficiarilor, ca până acum.

În propunerea de rectificare a bugetului Ministerului, este prevăzută, de asemenea, o creștere de 547 milioane de lei pentru echilibrarea bugetului de șomaj, ca efect al majorării cheltuielilor pentru aplicarea măsurilor active destinate angajaților și angajatorilor", a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre rectificarea bugetară a Guvernului Florin Cîțu care a dispus tăierea unor fonduri în valoare de 2,7 miliarde de lei de la Ministerul Muncii.

„Hai să ne uităm puțin istoric pentru a înțelege cât dă statul și cât dădea statul înainte. În 2016, statul plusa la fondul de pensii 16 miliarde de lei, atât era deficitul pe care trebuia să-l compenseze statul. Când am plecat de la guvernare, deși crescusem pensiile cu 60% și pensiile minime cu 78%, deși eliminasem asigurările de sănătate din toate pensiile și impozitul la pensiile sub 2.000 și îl scăzusem de la 16 la 10% la pensiile peste 2.000 de lei, cu toate acestea am lăsat un deficit de doar 2 miliarde de lei. Atât mai trebuia să pună statul.

La începutul acestui an, bineînțeles că de la 2 miliarde au ajuns la aproape 10 miliarde deficit, însă bugetul se face în funcție de numărul de pensionari pe care trebuie să îl aibă în vedere statul și eu nu cred că a scăzut atât de dramatic. De asemenea, alocații și toate celelalte indemnizații care se dau persoanelor cu handicap.

Fac pariu cu dumneavoastră pe orice că va mai fi o rectificare bugetară în care la Ministerul Muncii vor trebui să suplimenteze banii. I-au luat acum, probabil, pentru că au nevoie să dea în altă parte, la primari, și vor veni în septembrie, octombrie, după Congres, și atunci vor da înapoi banii la pensii“, a precizat Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.