Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR

În cadrul conferinței de presă pe care a susținut-o marți la Guvern, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnaliști de noile date privitoare la angajații din administrația locală. Premierul a precizat că discuțiile s-au axat pe „10-15% din posturile efective“, iar precizările anterioare care făceau referire la un procent de 25% au fost un „fake“

„De ce abia acum ați venit cu noile date despre angajații din administrația locală?“, au întrebat jurnaliștii.

„Când a apărut propunerea de reducere cu 25% a posturilor, lucrurile sunau bine. Dar eu sper că a fost o analiză eronată. Când vezi că nu ai nici o reacție trebuie să te întrebi de ce. Făcând o analiză reală și cinstită am constatat că propunerea Ministerului Dezvoltării de reducere cu 25% a posturilor maxime era un fake, cu efecte nule“, a replicat premierul Ilie Bolojan.

