Bolojan, detalii despre conflictul cu Nicușor Dan / video

Ilie Bolojan, premierul României, a fost întrebat despre conflictul cu președintele Nicușor Dan și amenințările cu demisia.

Într-o conferință de presă pe care a susținut-o marți la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre conflictul cu președintele Nicușor Dan în legătură cu reforma pensiilor magistraților și TVA și amenințările cu demisia din funcția de prim-ministru al României.

„Președintele Nicușor Dan este un partener al dumneavoastră sau o frână?“, a întrebat o jurnalistă.

„Partidele din coaliție și președintele României trebuie să fie și sunt partenerii premierului. Altfel, lucrurile nu funcționează. Toate aceste măsuri care au fost puse în practică sunt puse cu acordul partidelor din coaliție, dar niciodată nu este ușor ca, atunci când ai patru partide, să cazi de acord asupra unor detalii ale unor astfel de soluții, la lucruri care nu sunt ușor de luat. Eu cred că avem înțelepciunea să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România“, a spus Ilie Bolojan.

„Legat de președintele României, nu există niciun fel de problemă. E un dialog normal, pe care periodic cred că trebuie să-l avem, iar după întâlnirea de la ora 12 se vor comunica rezultatele“, a mai spus premierul.

„Le-ați transmis partenerilor de coaliție că, dacă nu ajungeți la un consens pe acest pachet de reformă al administrației locale, vă veți da demisia? Îi veți transmite același lucru și președintelui Nicușor Dan?“, a întrebat o altă jurnalistă.

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate - nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României - iar ca să poți să o exerciți, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administrație și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante.

Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute, stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă nu sunt respectate, înseamnă că e greu să îți exerciți această poziție și ocupi un post fără să-l pui în valoare pentru comunitate sau pentru țara noastră, în acest caz“, a replicat premierul României, Ilie Bolojan.

