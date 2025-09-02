Angajarea răspunderii și administrația locală. Ilie Bolojan, conferință de presă / live / video

Principalele declarații

Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după, am constatat că situația pe care o preluam era mult mai dificilă decât cea pe care o știam. De atunci și până astăzi am pus în practică câteva măsuri pentru a reduce dificultățile, pentru a ține România ca o țară stabilă, pentru a ne atrage fondurile europene, pentru a susține dezvoltarea și pentru a corecta nedreptățile.

Acest al doilea pachet, format din cinci proiecte, trebuia să fie completat de al șaselea, proiectul care ține de reforma administrației locale, dar pentru că nu am ajuns la un consens, el nu a mai fost depus. Acest pachet este complementar pachetului de fiscalitate, pentru că, fără adoptarea lui, nu ne valorificăm potențialul administrației publice locale și nu reducem o componentă importantă de cheltuieli pe care statul român nu o mai poate suporta în anii următori.

Controlul cheltuielilor de personal este o miză importantă pentru că, dacă nu le controlăm, mai ales acolo unde ele sunt inutile, riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar, în aceste zile sau în lunile următoare, să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și riscăm să ne întoarcem anul următor, dacă nu le reducem, în situația în care ne găsim anul acesta.

Pachetul pe administrație va avea trei direcții importante. Cea de creștere a capacității administrative. Este importantă pentru că face primăriile mai eficiente și le face capabile să-și exercite rolul.



A doua componentă este partea de descentralizare, unde și aici există un acord, și dacă acest proiect va fi adoptat, cu siguranță vom vedea transferul către autoritățile locale, deciziile se vor lua mai aproape de cetățeni și vom vedea active - care astăzi sunt abandonate de ani de zile în diverse localități din țară, care nu pot fi valorificate, fiind în administrarea diferitelor ministere care nu au capacitatea să le îngrijească - puse în valoare pentru cetățenii din acele localități.

Pe componenta de creștere a eficienței administrației locale nu s-a ajuns la o soluție pentru că asta ar fi implicat o reducere de personal în administrație. În aceste zile, ați auzit diverse cifre de reduceri care se aplică la o zonă sau alta și foarte puțini au înțeles care sunt problemele.

Dacă vrem să vorbim despre reduceri în administrație, înseamnă că trebuie să vorbim despre numărul de posturi care astăzi sunt efectiv ocupate în administrația din România. La asta trebuie să ne raportăm, pentru că asta, într-adevăr, înseamnă reducere. Celelalte elemente sunt doar date de organizare.

Când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25%, mi-am dat seama că, de fapt, facem ce am mai făcut: le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule, pentru că definesc posturi care nu au fost înființate sau posturi vacante, iar efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Nu-mi pot permite, în situația în care este România, să vin cu astfel de soluții în fața cetățenilor în calitate de prim-ministru.

Din acest motiv am propus să facem o analiză cât se poate de corectă și de cinstită asupra administrației locale din România. Și în această după-amiază veți avea un link în care toate aceste calcule vor fi publice și se va vedea, pe fiecare județ din România și pe fiecare localitate, care este numărul maxim de posturi care sunt aprobate, care ar fi simulările de reducere de personal, și pe ultima coloană veți vedea cine are personal în plus și va trebui să facă reduceri, dacă se va aproba proiectul, și câte administrații au personalul calculat corect și nu trebuie să facă nimic.

Acolo unde administrațiile nu pot funcționa fără sprijin de la stat, este obligatoriu să luăm această măsură, pentru că altfel, an de an, începem să primim notificări: nu mai avem bani de salarii pe ultimele luni, nu mai există finanțare pentru plata direcțiilor pentru asistența copilului, pentru direcțiile de protecție socială, și asta înseamnă resurse ale țării noastre care se duc în zone pe care le-am putea gestiona mai bine sau pe care le-am putea gestiona din banii economisiți pe personalul care este supradimensionat.



Fără acest pachet, care să impună și reducerea efectivă de personal acolo unde posturile nu sunt calculate corect, unde sunt supradimensionate, acest pachet 2 nu este complet și, mie personal, nu mi se pare normal să luăm impozite suplimentare de la proprietari pentru fiecare locuință din România și, în loc ca banii pe care îi luăm de la cetățeni să meargă la cofinanțarea investiției, nu cred că este normal să se ducă într-o gaură neagră, care înseamnă cheltuieli inutile și nejustificate în administrația publică din România.

Dacă nu vom face acest lucru, este evident că e doar o problemă de timp până când structura de cheltuieli structurale, nefiind afectată, nu va face decât să înghită creșterile de venituri pe care le realizăm printr-o colectare mai bună, printr-o creștere de TVA, și din nou vom ajunge într-o situație din care am plecat.

Acest pachet trebuie urmat în paralel de reduceri în administrația centrală, pentru că aici sunt alte structuri, alte blocuri de salarizare importante. Am făcut o analiză pe o primă autoritate, cea pentru protecția consumatorilor, și am constatat că, fără niciun fel de problemă, cu o reducere de 20% a posturilor, lucrurile pot funcționa cel puțin la fel de bine, ba cu performanțe suplimentare și cu cheltuieli de personal mult diminuate. Trebuie făcută o analiză la nivelul fiecărei autorități centrale.

Analiză administrația locală

Guvernul României a făcut o analiză a personalului din aparatele proprii ale primăriilor și consiliilor județene din România.

Analiza se bazează pe:

- Datele privind populația de la Institutul Național de Statistică;

- Numărul maxim de posturi calculat conform punctului 1 din anexa la O.U.G nr. 63/2010 pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Datele au fost raportate de prefecturi în prima jumătate a anului 2025, pentru fiecare județ. Acest număr este calculat în funcție de numărul de locuitori pentru fiecare unitate administrativ teritorială și este prima bază de calcul pentru simularea reducerii de personal. S-au făcut două simulări: o reducere cu 10% a posturilor ocupate (40% a numărului maxim de posturi) și o reducere cu 15% a posturilor ocupate (45% a numărului maxim de posturi).

- Numărul de posturi pentru poliția locală și paza obiectivelor de interes județean, calculat conform formulei actuale de 1 post la 1.000 locuitori. Acest număr este a doua bază de calcul pentru simularea reducerii de personal. S-a simulat ipoteza de calcul de 1 post la 1.200 locuitori.

- Alte posturi stabilite conform legislației asupra cărora nu s-au propus modificări (evidența populației, șoferi pentru microbuze școlare, posturi pentru fonduri europene).

Observații:

Numărul maxim de posturi este limita superioară pe care nu o pot depăși posturile cuprinse în organigramele autorităților locale. Organigramele sunt stabilite de către fiecare consiliu local și diferă de la o localitate la alta, reflectând politicile publice locale. În cea mai mare parte a localităților, numărul de posturi din organigrame este mai mic decât cel maxim. Adunând pentru toate localitățile din România numărul maxim de posturi, rezultă un total de aproximativ 190.000 posturi.

Numărul total de posturi înființate din toate organigramele autorităților locale din România este de aproximativ 164.000 posturi. Se observă că este mai mic cu 14% decât numărul maxim de posturi prevăzut în lege. Nu toate posturile dintr-o organigramă sunt ocupate, existând și un număr de posturi vacante.

Din cele ≈164.000 posturi cuprinse în organigrame, conform datelor colectate, posturile ocupate sunt în număr de aproximativ 129.000, diferența de 21% reprezentând posturi vacante. Posturile sunt ocupate în funcție de decizia independentă a autorităților locale, gradul de ocupare fiind diferit de la o localitate la alta.

În concluzie, numărul posturilor neînființate și vacante din totalul posturilor prevăzut prin lege la momentul de față este de ≈61.000, sau 32%. Orice reducere mai mică de 30% nu are decât efecte marginale. O reducere de 25% față de normativul maxim ar însemna, în fapt, desființări de posturi fictive (diferența dintre normativul maxim și organigrame) și de posturi vacante.

Pentru fiecare unitate administrativ-teritorială este o oportunitate să își evalueze schemele de personal, prin comparație cu alte UAT-uri, în așa fel încât să le poată corecta.

Analizarea acestor date permite corectarea unor eventuale erori de raportare. Datele au fost colectate prin Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și se bazează pe raportări ale prefecturilor. Având în vedere ușoare diferențe de raportare, s-ar putea înregistra un grad de eroare de aproximativ ±2% la nivelul întregii țări.

Sursă foto: Guvernul României

Sursă foto: Guvernul României

Știre inițială

Conferința are loc în contextul controverselor legate de reforma administrației locale.

Luni, Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru cele cinci legi incluse în Pachetul doi de măsuri fiscale. În plenul reunit al Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a afirmat, cu prilejul angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele din Pachetul 2 de reformă, că nivelul ridicat al deficitului bugetar al României se datorează, printre altele, gestionării haotice a finanțelor și unei legislații ineficiente sau neclare.

„Deficitul bugetar mare pe care îl avem este și rezultatul dezordinii din finanțe și al legislației neclare sau ineficiente. Acestea au lăsat porți deschise pentru neplata de taxe și impozite. Angajăm azi răspunderea Guvernului în fața Parlamentului pentru un proiect de reformă fiscală care corectează multe neajunsuri. Măsurile pe care le avem în vedere vor scoate la lumină firmele fantomă. Vrem să avem un mediu în care antreprenorii corecți sunt respectați. Este scandalos să existe zeci de firme cu sediul social în același apartament, care sunt folosite drept paravan pentru artificii financiare”, a spus prim-ministrul.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News