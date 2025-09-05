Data publicării:

Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea
Sorin Grindeanu - Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

PSD pare să ia în calcul o eventuală înlocuire a premierului Ilie Bolojan, iar analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect.

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat miercuri că premierul Ilie Bolojan „nu este de neînlocuit”, subliniind totodată importanța dialogului într-o coaliție fragilă formată din patru partide și minorități. „Nu există persoane care să fie deținătoarele adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. Cu toții trebuie să învățăm să avem dialog. Noi nu funcționăm după ultimatumuri”, a spus Sorin Grindeanu, amintind că experiența lui Ilie Bolojan la Bihor sau Oradea, unde a condus majorități simple, nu se compară cu provocările unei coaliții complexe.

Declarațiile vin într-un moment în care Guvernul se confruntă cu neînțelegeri profunde pe teme fundamentale, precum reforma administrației publice sau planurile pentru o nouă creștere a TVA-ului, iar tensiunile interne riscă să clatine stabilitatea coaliției. Grindeanu a avertizat că, deși „nimeni nu e de neînlocuit, nu ar fi bine în acest moment” să fie luate decizii radicale, precum o demisie, punând accent pe necesitatea unui echilibru între conducerea executivă și compromisurile politice esențiale. Analistul Bogdan Chirieac a comentat la România TV scenariul ipotetic al unei plecări a lui Ilie Bolojan, ce ar fi putut să facă pentru a scoate țara mai repede din criză, cu mai puțin tumult, și riscurile pe care le implică anumite declarații la nivel oficial.

"Nimeni nu este de neînlocuit, însă schimbarea lui Ilie Bolojan în acest moment nu este o soluție"

“Nimeni nu este de neînlocuit. Așa este. Este cât se poate de adevărat. Schimbarea lui Ilie Bolojan în acest moment nu este o soluție, chiar dacă există voci foarte puternice și nemulțumite. De ce? Am ajunge într-o zonă de haos. Categoric! Nu știu cine își asumă situația actuală prin care trecem. Se poate și mai rău de atât. Mai rău înseamnă să nu iei niciun fel de decizie, așa cum s-a mai întâmplat în România. În opinia mea, o parte a deciziilor domnului Bolojan este proastă. Toate deciziile care siluiesc mediul privat sunt proaste. Mediul privat este motorul economiei.

"Băsescu nu s-a atins de economie, în ciuda acelor măsuri teribile de atunci"

După 2010 ne-am mai revenit, fiindcă Băsescu nu s-a atins de economie, în ciuda acelor măsuri teribile de atunci. În schimb, domnul Bolojan s-a atins de economie și a făcut extrem de rău. Putea să urmeze exemplul 1 la 1. Era aceeași nemulțumire. Băsescu, știți bine, a fost suspendat apoi cu aproape 90% în 2012, iar PDL-ul a dispărut ca partid. Există niște costuri politice mari. E adevărat că Băsescu a fost responsabil, pentru că el a fost 5 ani președinte. Mă refer la perioada 2004–2009. El a fost reales în urma relaxării fiscale din cursul anului 2009, înainte de dezastru, când a avut loc campania electorală. În 2010 a venit nota de plată.

"Acum, dacă proceda în același mod, probabil ieșeam mai repede din criză. Dânsul însă vrea să taie din toate părțile"

Cumva s-a întâmplat același lucru. Bine, atunci Băsescu nu era total de vină, pentru că începuse criza mondială, criza de sistem, pornită din Statele Unite. Acum, dacă proceda în același mod, probabil ieșeam mai repede din criză. Dânsul însă vrea să taie din toate părțile. Dacă tai din toate părțile, atunci vei intra în recesiune. România, în opinia mea, e în recesiune în acest moment. În același timp, și dacă pleacă, pe cine pui în loc? Nu se aruncă nimeni în situația actuală.

"Se poate întâmpla ca însuși premierul, dacă nu are grijă și atenție, să bage România în recesiune"

Mai mult, se poate întâmpla ca însuși premierul, dacă nu are grijă și atenție, să bage România în recesiune. Cum? Dacă la nivel oficial se vorbește de faptul că „vine criza” și are ecouri în planul internațional, atunci chiar poți să alimentezi una. În plus, investițiile străine sunt la cele mai reduse niveluri, să știți. Unul din motive este administrația, care se mișcă foarte greu în România. Se mișcă tot mai greu. Fondurile europene nu mai strălucesc deloc, fiindcă nimeni nu știe cine va fi dat afară, nimeni nu mai pune mâna pe nimic, de frică pentru ceea ce urmează. La fel și la ministere. Nu lucrează nimeni, pentru că nu știu cine rămâne și cine pleacă. Acum s-a mai dat informația că nu sunt bani de salarii, nu doar pe septembrie, ci până la sfârșitul anului, pentru că nu sunt trecuți în buget”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac
05 sep 2025, 21:39
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
04 sep 2025, 15:18
Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?
03 sep 2025, 21:48
Excursie și lux pe bani publici. Director și 30 de angajați MIPE, la Nisa într-un „training” de 100.000 de euro - reacția ministrului Pîslaru
03 sep 2025, 20:06
Guvernul a greșit complet tabelul tăierilor din primării. Bogdan Chirieac: E noaptea minții. Impozitele cu deficitul bugetar tot așa sunt calculate?
02 sep 2025, 22:24
Harta cu reducerea posturilor din administrația locală. Câți oameni vor fi concediați în județul tău
02 sep 2025, 13:25
ParintiSiPitici.ro
„Dacă vrei să aibă succes copilul tău, învață-l această abilitate cât mai devreme”, sfătuiește un profesor: „A fi deștept nu înseamnă să ai întotdeauna răspunsul”
05 sep 2025, 21:49
Bolojan: Propunerea de reducere a posturilor venită de la Dezvoltare, un fake. Ministerul aparține UDMR
02 sep 2025, 11:12
Reforma asumată de Ilie Bolojan, ”plasturi pentru statul putred”. Bogdan Chirieac: Deocamdată n-am văzut nimic
01 sep 2025, 21:38
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
01 sep 2025, 18:39
Un proiect din pachetul 2, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Dogioiu, răspuns / video
29 aug 2025, 19:16
Concordia, precizări în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan
29 aug 2025, 16:45
Variante de compromis pentru magistrați. Propunerea Executivului pentru pensionare. Guvernul ar face un pas în spate
27 aug 2025, 15:14
Apare o nouă agenție de stat. Salariile, în domeniu, ajung și la 20.000 de euro. Cât oferă statul
26 aug 2025, 14:54
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
25 aug 2025, 14:09
Ministrul Sănătăţii, mesaj clar pentru medicii de la spitalele de stat: Contractul cu CNAS, prioritar
24 aug 2025, 21:17
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
19 aug 2025, 17:17
Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate
18 aug 2025, 16:29
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Cele mai noi știri
acum 44 de minute
Criteriile de încadrare în grad de handicap, schimbate. Anunțul ministrului Muncii
acum 1 ora 14 minute
Psihologia Carierei, subiectul săptămânii la DrPsy. Jurnalista Daniela Palade Teodorescu, invitata Ramonei A. Dumitru - VIDEO
acum 1 ora 15 minute
Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate
acum 1 ora 26 minute
Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac
acum 1 ora 31 minute
Bărbat arestat preventiv după ce și-a incendiat soția nevăzătoare cu un arzător cu butelie
acum 1 ora 52 minute
Amendă uriașă dacă nu ești politicos cu funcționarii publici: Proiectul de lege care îi pune pe cetățeni la colț
acum 2 ore 3 minute
Amendă de 1.000 de euro în Grecia pentru un gest aparent banal, pe care-l fac mulți turiști
acum 2 ore 10 minute
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
Cele mai citite știri
acum 10 ore 57 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
acum 11 ore 39 minute
„De ce să plătesc, în București, pentru apa caldă folosită de altul?“ / Explicația unui specialist / video
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel