Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reiterat miercuri că premierul Ilie Bolojan „nu este de neînlocuit”, subliniind totodată importanța dialogului într-o coaliție fragilă formată din patru partide și minorități. „Nu există persoane care să fie deținătoarele adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. Cu toții trebuie să învățăm să avem dialog. Noi nu funcționăm după ultimatumuri”, a spus Sorin Grindeanu, amintind că experiența lui Ilie Bolojan la Bihor sau Oradea, unde a condus majorități simple, nu se compară cu provocările unei coaliții complexe.

Declarațiile vin într-un moment în care Guvernul se confruntă cu neînțelegeri profunde pe teme fundamentale, precum reforma administrației publice sau planurile pentru o nouă creștere a TVA-ului, iar tensiunile interne riscă să clatine stabilitatea coaliției. Grindeanu a avertizat că, deși „nimeni nu e de neînlocuit, nu ar fi bine în acest moment” să fie luate decizii radicale, precum o demisie, punând accent pe necesitatea unui echilibru între conducerea executivă și compromisurile politice esențiale. Analistul Bogdan Chirieac a comentat la România TV scenariul ipotetic al unei plecări a lui Ilie Bolojan, ce ar fi putut să facă pentru a scoate țara mai repede din criză, cu mai puțin tumult, și riscurile pe care le implică anumite declarații la nivel oficial.

"Nimeni nu este de neînlocuit, însă schimbarea lui Ilie Bolojan în acest moment nu este o soluție"

“Nimeni nu este de neînlocuit. Așa este. Este cât se poate de adevărat. Schimbarea lui Ilie Bolojan în acest moment nu este o soluție, chiar dacă există voci foarte puternice și nemulțumite. De ce? Am ajunge într-o zonă de haos. Categoric! Nu știu cine își asumă situația actuală prin care trecem. Se poate și mai rău de atât. Mai rău înseamnă să nu iei niciun fel de decizie, așa cum s-a mai întâmplat în România. În opinia mea, o parte a deciziilor domnului Bolojan este proastă. Toate deciziile care siluiesc mediul privat sunt proaste. Mediul privat este motorul economiei.

"Băsescu nu s-a atins de economie, în ciuda acelor măsuri teribile de atunci"

După 2010 ne-am mai revenit, fiindcă Băsescu nu s-a atins de economie, în ciuda acelor măsuri teribile de atunci. În schimb, domnul Bolojan s-a atins de economie și a făcut extrem de rău. Putea să urmeze exemplul 1 la 1. Era aceeași nemulțumire. Băsescu, știți bine, a fost suspendat apoi cu aproape 90% în 2012, iar PDL-ul a dispărut ca partid. Există niște costuri politice mari. E adevărat că Băsescu a fost responsabil, pentru că el a fost 5 ani președinte. Mă refer la perioada 2004–2009. El a fost reales în urma relaxării fiscale din cursul anului 2009, înainte de dezastru, când a avut loc campania electorală. În 2010 a venit nota de plată.

"Acum, dacă proceda în același mod, probabil ieșeam mai repede din criză. Dânsul însă vrea să taie din toate părțile"

Cumva s-a întâmplat același lucru. Bine, atunci Băsescu nu era total de vină, pentru că începuse criza mondială, criza de sistem, pornită din Statele Unite. Acum, dacă proceda în același mod, probabil ieșeam mai repede din criză. Dânsul însă vrea să taie din toate părțile. Dacă tai din toate părțile, atunci vei intra în recesiune. România, în opinia mea, e în recesiune în acest moment. În același timp, și dacă pleacă, pe cine pui în loc? Nu se aruncă nimeni în situația actuală.

"Se poate întâmpla ca însuși premierul, dacă nu are grijă și atenție, să bage România în recesiune"

Mai mult, se poate întâmpla ca însuși premierul, dacă nu are grijă și atenție, să bage România în recesiune. Cum? Dacă la nivel oficial se vorbește de faptul că „vine criza” și are ecouri în planul internațional, atunci chiar poți să alimentezi una. În plus, investițiile străine sunt la cele mai reduse niveluri, să știți. Unul din motive este administrația, care se mișcă foarte greu în România. Se mișcă tot mai greu. Fondurile europene nu mai strălucesc deloc, fiindcă nimeni nu știe cine va fi dat afară, nimeni nu mai pune mâna pe nimic, de frică pentru ceea ce urmează. La fel și la ministere. Nu lucrează nimeni, pentru că nu știu cine rămâne și cine pleacă. Acum s-a mai dat informația că nu sunt bani de salarii, nu doar pe septembrie, ci până la sfârșitul anului, pentru că nu sunt trecuți în buget”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Pensiile magistraților ar putea crește. Detaliul din proiectul asumat de Guvern. Bogdan Chirieac: Din ticăloșie s-a întâmplat lucrul acesta?

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News