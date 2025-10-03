€ 5.0837
Data publicării: 12:47 03 Oct 2025

Bolojan, bilanț la 100 de zile. Radiografia lui Bogdan Chirieac
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie-bolojan_71391600 FOTO: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o scurtă radiografie a primelor 100 de zile de mandat ale Guvernului Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan urmează să prezinte vineri, începând cu ora 14:00, într-o conferință de presă, bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o scurtă radiografie a lucrurilor bune, dar și a lucrurilor mai puțin bune, realizate de Guvernul Ilie Bolojan în primele trei luni.

„Ilie Bolojan va anunța că a stabilizat economia, că agențiile de rating nu ne-au depunctat, că reforma a început. Cunoscându-l pe Ilie Bolojan și ce atitudine are, va fi foarte tranșant când va prezenta acest bilanț de 100 de zile“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                   -                Ilie Bolojan, bilanțul primelor 100 de zile. Cum stăm cu reformele și economia / live text

Angajații din administrația locală continuă protestele

Cu două ore înainte de conferința de presă a lui Ilie Bolojan, la Palatul Victoria a avut loc o altă conferință de presă, susținută de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, în care acesta a refuzat să răspundă mai multor întrebări adresate de jurnaliștii prezenți.

„Nu înțeleg de ce șeful Cancelariei premierului a făcut o conferință de presă dacă nu dorește să răspundă la întrebări“, a spus analistul politic.

„Voalat așa îi amenința pe cei care au protestat și spunea, citez că „un angajat are dreptul să protesteze, dar pe durata protestului nu poate fi pontat“. Este o amenințare voalată la adresa celor care vor să protesteze“, a spus moderatoarea Realitatea Plus.

„Mie nu mi se pare că e voalată, ci mi se pare că e pe față. Dacă legea spune că pe perioada protestului nu ești pontat, nu te pontezi“, a zis Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                 -                 Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

Chirieac: România e în pragul recesiunii

Bogdan Chirieac a explicat de ce, în ciuda bunei intenții a Guvernului Bolojan, situația economică a țării e tot mai deteriorată, iar România se află în pragul recesiunii.

„Reforma administrației este absolut necesară, asta e o chestiune, dar felul în care Guvernul Bolojan alege să facă această reformă este discutabil.

Mai departe, vedem consecințele. Deficitul nu mai este 7,2% și înțeleg faptul că a fost convinsă Comisia să ne lase la 8,4%, de la 9,6% anul trecut. Toată lumea e nemulțumită și România e în pragul recesiunii. Asta e politica de 100 de zile a Guvernului Bolojan.

Nu spunem că nu a făcut și lucruri bune sau că nu are intenții bune, dar rezultatele nu sunt nici pe departe cele scontate“, a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

