Blocaj politic major: PSD refuză guvernarea, UDMR nu intră fără PSD. Bogdan Chirieac: Haos și scandal. Despre ce vorbim?

În urma alegerilor prezidențiale din România, câștigate de Nicușor Dan, scena politică se confruntă cu o criză majoră în formarea noului guvern. Partidul Social Democrat (PSD) nu ar vrea la guvernare, iar Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a declarat că nu va participa la un guvern minoritar fără PSD, anticipând blocaje legislative în Parlament, potrivit România TV. Această situație a lăsat Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR) să exploreze posibilitatea formării unui guvern minoritar, cu Ilie Bolojan propus ca premier și sprijin parlamentar condiționat din partea PSD.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această situație, subliniind complexitatea negocierilor și dificultățile în formarea unei coaliții stabile. Președintele ales, Nicușor Dan, urmează să convoace partidele politice pentru discuții oficiale în vederea formării unui nou Executiv.

"Iertați-mă, dânșii să găsească soluții"

„UDMR, ca de obicei, se dovedește foarte matur politic. Coaliția funcțională în România este PSD-PNL-UDMR și minorități. Intrarea USR la guvernare aduce haos și scandal. Or Simion președinte, or USR la guvernare este exact cam același lucru. Vorbim de extrema dreaptă și de extrem stângă. USR-ul este extremă stângă, da? În mod nedrept, sunt prezentați ca fiind de dreapta. Deci, despre ce vorbim? Ca să ne înțelegem bine, din punctul acesta de vedere. Asta este situația. UDMR e matur politic. Să-și pună domnul Nicușor Dan, ales de poporul român, că despre asta e vorba, ce Guvern dorește domnia sa. Să facă numai cu USR, dacă dorește. Dacă e nevoie, numai cu USR să facă Guvern.

PSD este îndreptățit să dea premierul pentru că el a câștigat alegerile. Atunci, nu mai facem alegeri parlamentare. Să nu mai facem alegeri parlamentare. Avem președinte, mai avem nevoie de Parlament? Să numească parlamentarii președintele ales și cu asta basta. Nicio majoritate nu există în Parlamentul României fără PSD în momentul de față. PSD poate să facă majoritate cu AUR, dar mă îndoiesc că o va face. Marcel Ciolacu a spus foarte clar: atâta timp cât e el președinte, nu se va face alianță cu AUR. Mă rog, dânsul a demisionat. Poate nu a fost cea mai bună idee să demisioneze doar domnia sa. Chiar nu cred că a fost o idee bună. Dacă nu merge nici UDMR la guvernare, să nu ne băgăm degetul în ochi.

PNL și USR au 25% în Parlament și, hai, cu minoritățile încă 3%. Dar zicem, de dragul discuției, 30%. Mai ridicăm puțin. Conduci România cu 30%? Bun, s-a mai întâmplat. Călin Popescu Tăriceanu a condus România cu cât avea, 16% sau 18%, având PSD în spate timp de 4 ani de zile sau 2 ani de zile, cât a fost. Se poate și așa, să știți. Dar oare vrem asta? Iertați-mă, dânșii să găsească soluții. Am înțeles că domnul Nicușor Dan este matematician de forță, am aflat că e în top 2 cei mai deștepți oameni din lume. Am uitat cu toții că a fost 5 ani primar general al Capitalei, altminteri credeam că, eu știu, Bucureștiul are niște realizări ieșite din comun. Eu nu le-am văzut, dar poate le-au văzut cei ce l-au votat pe domnul Dan. Să găsească soluții”, a explicat Bogdan Chirieac.

