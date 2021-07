Bianca Drăgușanu- Claudia Pătrășcanu, la cuțite. Gabi Bădălău intervine: Îmi doresc să SCAP!

Scandalul ar fi izbucnit după ce Claudia Pătrășcanu, încă soția lui Gabi Bădălău, ar fi spus că Bianca Drăgușanu, actuala iubită a soțului său, reprezintă un pericol în preajma copiilor săi. Bianca Drăgușanu a reacționat dur și a scris: ”Când te latră o j*vră ce faci? Te pui pui în patru labe și latri la ea?”.

Drăgușanu, ”Penta Oxid de Clei”

”Nu doresc să dezvolt subiectul despre această femeie, dar vreau să înțeleagă odată pentru totdeauna că nu are ce căuta în viața ei, în preajmă copiilor mei vreodată, deoarece este un pericol public pentru toți copiii minori. Nu mă interesează părerea ei despre mine, ea este Penta Oxid de Clei (nu se lipește nimic de ea)” consideră Claudia Pătrășcanu despre Bianca Drăgușanu.

Mama Claudiei Pătrășcanu intervine

În conflict a intervenit și mama Claudiei Pătrășcanu, care a spus, la Antena Stars, că ”Problema e că sunt foarte supărată pe această ființă, cum își permite ea să-mi jignească mie copilul, până când domnule Capatos? Îi trimite mesaje de pe telefonul lui Gabi, o face în tot felul pe Claudia. Nu pot să-i pronunț numele la așa duduie, își permite ea să jignească pe cineva pe care nu a cunoscut în viața ei. Claudia își crește copiii singură, ea nu se plimbă prin vacanțe cu diverși... Femeia asta dacă era pe mâna mea, ferească Dumnezeu, dacă eram mama ei a doua zi o desfiam”.

Drăgușanu acuză că ea este jignită

Bianca Drăgușanu a reacționat, afirmând: ”Nu înţeleg jocul acestor două doamne. Eu de fiecare dată am reacţionat la declaraţiile lor. Niciodată nu am început eu o dispută. Din respect pentru ele, pentru că până la urmă, a respecta pe cei din jur este și o formă de respect personal, nu o să fac publice mesajele pe care le primesc în privat de la cele două doamne, mesaje care nu doar că sunt nedemne de nişte doamne, dar sunt pline de ameninţări, pline de blesteme, pline de ură, pline de jigniri. Nu consider însă că e ok ca două doamne să se preteze la asemenea limbaj greu de reprodus”, scrie spynews.

Gabi Bădălău: Îmi doresc să scap

Gabi Bădălău vede totul ca pe o absurditate: ”Mi se pare absurd ca ele să se apuce să se jignească și să nu se aștepte la reacții ulterioare. Ce dai în viață, aia primești. În plus, și Bianca este mamă și are ea mamă la rândul ei.” Cât despre divorț și relația cu Drăgușanu, el afirmă: ”Și eu îmi doresc divorțul, îmi doresc să scap, doar că divorțul nu este ca o sticlă cu apă. Mai mult decât atât, în viața mea nu există noțiunea de amantă, pentru că eu nu am nicio treabă cu ea (n.r. Claudia Pătrășcanu) de mai bine de 2 ani. Vreau atât de mult să-mi văd de viața mea, de copiii mei și de cele 2 săptămâni de vacanță împreună cu ei”, mai scrie sursa citată.