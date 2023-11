Bianca Andreescu, obiective importante: locul 1 mondial și Jocurile Olimpice

Bianca Andreescu și-a fixat obiective mari pentru viitor. Ce regrete are fostul număr 4 WTA.

Bianca Andreescu, jucătoarea de tenis canadiană cu origini românești, a fost prezentă la București, unde și-a lansat cartea biografică ”Bibi joacă tare”, în limba română.

În cadrul evenimentului, fostul număr 4 în ierahia mondială, poziție ocupată în 2019, după ce a câștigat primul său trofeu de Grand Slam, UNS Open, a afirmat că obiectivul său principal rămâne să ajungă numărul unu în clasamentul WTA, fiind de asemenea convinsă că va reuşi în viitor să egaleze performanţa din 2019, când a cucerit titlul la US Open.



”Sigur că mă gândesc la performanţe precum câştigarea US Open. Eu am foarte multă încredere în mine şi în calitatea jocului meu de tenis, şi sunt convinsă că da, în curând se va întâmpla. Locul 1 mondial rămâne obiectivul meu şi sper ca la Jocurile Olimpice în 2024 să realizez lucruri măreţe”, a declarat Bianca Andreescu.

Deși se află departe de forma cu care s-a remarcat, fiind mai aproape de ieșirea din Top 100 WTA, mai exact pe locul 92, Bianca Andreescu a afirmat că i-ar fi plăcut să joace pentru România.



"Ar fi fost frumos să joc pentru România, dar eu m-am născut în Canada şi nu pot să comentez foarte multe despre tenisul românesc. Nu ştiu, poate se va întâmpla asta. Pe Simona Halep am cunoscut-o cu mult timp în urmă în Canada.

Mi-ar plăcea să mă antrenez cu Sorana Cîrstea, cu Mihaela Buzărnescu sau Simona Halep. Să vedem ce se va întâmpla cu ea, când va reveni pe teren. Nu pot să comentez nimic din ceea ce i s-a întâmplat, este ceva foarte personal”, a mai spus Bianca Andreescu.

”Bibi joacă tare”

Cartea lansată astăzi, ”Bibi joacă tare”, o carte scrisă în limba română ”este o carte despre copilăria mea. Am trecut prin multe încercări şi am scris foarte mult despre aceste lucruri. Sunt aici cu voi şi încerc prin mentalul meu să fiu pozitivă în fiecare zi. Ştiu că este greu să fim pozitivi în fiecare zi, dar cred că ăsta este secretul. Am scris despre acest lucru în carte pentru că vreau să încurajez nu doar copiii, ci pe toată lumea, să gândească pozitiv, să îşi urmeze visele, să practice sport, să citească. Eu nu ies din casă fără o carte la mine, pentru că de acolo învăţ cel mai mult despre oameni, despre viaţă, despre orice”, a explicat Bianca Andreescu, în fața unui public numeros.

